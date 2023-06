Belgische voetbalbond noteerde winst van 3,44 miljoen euro in 2022: “We zijn gewapend voor een uitdagend jaar”

Twee grote toernooien domineerden 2022 bij de KBVB: het EK van de Red Flames en het WK van de Rode Duivels. ​De voetbalbond zette vorig jaar ook in op projecten die inclusie en sociale betrokkenheid vergroten, zoals de Red Courts (verouderde voetbalpleintjes die worden omgetoverd tot moderne minivoetbaltempels) en het actieplan tegen racisme en discriminatie (Come Together). De KBVB nam eveneens verdere stappen in zijn digitalisering.

In het jaarverslag werd ook de financiële balans opgemaakt. “De energiecrisis en de indexatie van de lonen betekenden in 2022 voor elke onderneming een financiële opdoffer, ook voor de KBVB”, klinkt het bij de voetbalbond. “Maar dankzij de verkoop van het bondsgebouw in Brussel, sterke commerciële resultaten en een efficiënte werking, noteerde de KBVB een winst van 3,44 miljoen euro.”

Manu Leroy, CEO a.i. bij de KBVB, wil de ingeslagen weg verderzetten. “Ondanks de gestegen energieprijzen en loonkosten hebben we 2022 positief afgesloten. We zijn gewapend voor 2023, een jaar dat, zonder groot toernooi en met de geïndexeerde loonkosten die blijven stijgen, budgettair uitdagend wordt. Maar we willen onze ambities voor de komende jaren kracht bijzetten: ons met de Rode Duivels en Red Flames voor elk groot toernooi kwalificeren, het WK vrouwenvoetbal in 2027 naar ons land halen, de strijd tegen racisme en discriminatie in het voetbal opdrijven en de werking van de KBVB verder digitaliseren. Ik reken op de steun van de nieuwe raad van bestuur om deze ambities waar te maken, en kijk uit naar onze samenwerking.”