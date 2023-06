Probleempje bij de Jonge Duivels: Vranckx, Al-Dakhil en Deman zijn valiezen (even) kwijt

De drie jonge Duivels zullen het dus nog even zonder hun bagage moeten doen. Die is dus nog onderweg. Gelukkig hadden de drie wel elk een paar voetbalschoenen bij in hun handbagage. De wedstrijd van zaterdag in Georgië komt dus niet in gevaar.

Gelukkig had het trio wel handbagage meegenomen naar Georgië. — © BELGA