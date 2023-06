Charles Vanhoutte ruilt Cercle Brugge voor Union

Charles Vanhoutte heeft een toptransfer beet. De 24-jarige middenvelder verlaat Cercle Brugge en trekt naar Union, de nummer drie van het voorbije seizoen in de Jupiler Pro League. Hij ondertekende in het Dudenpark een contract voor vier seizoenen.

Vanhoutte is een jeugdproduct van Cercle Brugge. Hij kwam sinds zijn veertiende uit voor groen-zwart en debuteerde in mei 2019 in het eerste elftal van de Vereniging. Sindsdien kwam hij tot 98 officiële duels (2 goals). Het voorbije seizoen kwam hij nog 33 keer in actie voor Cercle.

Vanhoutte is de vierde inkomende transfer voor de Brusselse club. Eerder haalde Union verdediger Fedde Leysen (PSV) en aanvallers Elton Kabangu (Willem II) en Henok Teklab (Münster) aan boord.

Union nam woensdag nog afscheid van hoofdcoach Karel Geraerts. Met de Limburger werd geen akkoord gevonden voor een verlengd verblijf, ondanks een nog lopende overeenkomst. Union besloot vervolgens Geraerts aan de deur te zetten.

De Unionisten openen het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League op vrijdag 28 juli met een Brusselse derby tegen Anderlecht.