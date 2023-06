Aryna Sabalenka moet koffers in Berlijn al pakken in achtste finales

Het WTA500-toernooi in de Duitse hoofdstad Berlijn (gras/780.637 dollar) is voor Aryna Sabalenka geëindigd in de achtste finales. De Wit-Russische nummer twee van de wereld verloor als topreekshoofd tegen de Russin Veronika Kudermetova (WTA 13) in twee sets: 6-2 en 7-6 (7/2). De partij duurde 1 uur en 41 minuten.