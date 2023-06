Lommelse transfercarrousel draait op volle toeren: Wouters tekent, Henkens blijft en drie vertrekkers

De wegen van assistent-trainer Willem Weijs (36) en Lommel SK scheiden al na één seizoen. In onderling overleg gingen beide partijen uit mekaar. Wat aan de basis ligt van de breuk is onbekend, maar als een totale verrassing komt het volgens insiders niet. Tijdens de Relegation Play-offs stond de Nederlander tweemaal aan het roer bij de zeges tegen Jong Genk (2-0) en Deinze (4-1). Weijs zit echter niet bij de pakken neer en wordt in Nederlandse media genoemd als de nieuwe hoofdtrainer van ADO Den Haag.

© Dick Demey

Belghali akkoord met KV Mechelen

De Algerijnse rechtsachter Rafik Belghali (21) heeft intussen een akkoord met KV Mechelen. Op clubniveau lopen de onderhandelingen nog. City Football Group wil een tweede geval Anass Zaroury, die voor slechts 150.000 euro verkaste naar Charleroi, vermijden en wil ditmaal wél het onderste uit de kan halen. Daarnaast valt er deze zomer nog uitgaand verkeer te noteren. Kolbeinn Thordarson (23) kreeg toestemming om na vier jaar het Soevereinstadion te verlaten en een nieuwe uitdaging aan te gaan. De IJslandse middenvelder heeft opties in Nederland en Zweden. De Bulgaarse middenvelder Filip Krastev (21), die nog geen minuut voor Lommel SK speelde, heeft nieuwe mogelijkheden in Griekenland, Spanje en Nederland.

Rafik Belghali heeft een akkoord met KV Mechelen. — © BELGA

Henkens blijft, Wouters tekent

Het aflopende contract van Robin Henkens (34) wordt eerstdaags met één extra seizoen verlengd. De onderhandelingen zitten in een afrondende fase. Zoals Het Belang van Limburg twee weken geleden al schreef wordt ook de komst van het Genkse jeugdproduct Dries Wouters (26) eerstdaags afgerond. De middenvelder komt over van het Duitse Schalke 04. De eerste training staat gepland op maandag 3 juli.