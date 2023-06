Even auto nodig? Zonhoven heeft nu ook een deelwagen

Maar even een auto nodig? Dan kun je voortaan ook een auto per uur ‘huren’ in Zonhoven. Op de parking van de Evenementenhal staat de elektrische deelwagen van de gemeente voortaan klaar.

De gemeente heeft daarvoor een contract afgesloten met een garage. Die stellen de wagen ter beschikking die vervolgens via een app op je telefoon gereserveerd kan worden. “Het kan vooral handig zijn voor gezinnen met twee wagens, die overwegen om er één weg te doen,” legt schepen van mobiliteit Frederick Vandeput (Open VLD) uit. “Hebben ze toch even een tweede wagen nodig? Dan kunnen ze deze even gebruiken. Je betaalt enkel per rit, want er zijn geen vaste kosten aan verbonden. Voor een ritje naar Hasselt kun je rekenen op ongeveer 16 euro heen en terug.”

Zelf gaat de gemeente de deelwagen ook gebruiken. “We hebben één dienstwagen minder aangekocht. Een deel van de dienstverplaatsingen gaan we nu doen met deze milieuvriendelijke auto.” Praktisch moeten geïnteresseerden eerst de ‘Share mobility’ app installeren op hun telefoon. Je kan daarmee de wagen vooraf reserveren, en de deuren ontgrendelen als je hem gaat gebruiken.” Wie interesse heeft kan een infoavond volgen op woensdag 28 juni om 19.30 uur in het gemeentehuis. Daar wordt praktisch overlopen hoe je de deelwagen kan gebruiken. TR