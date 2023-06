Drie midweekspeeldagen en een dubbel weekeinde in nieuwe BNXT League

Nadat de BNXT League in 2021 opende met elf Nederlandse clubs en tien Belgische clubs, zijn er dit seizoen negen Nederlandse clubs en elf Belgische clubs. Vorig seizoen waren er tien deelnemers in elk land. Nu is er dus elke speeldag in beide landen een ploeg bye.

De derde editie van BNXT League kent zaterdag 9 september zijn avant-première met de strijd om de BNXT Supercup tussen de nationale kampioenen Leiden en Oostende. Het volgende weekeinde hebben de zestiende finales van de beker van België plaats.

De affiches van de openingsspeeldag (22-23-24 september) zijn Luik-Bergen, Charleroi-Kangoeroes Mechelen, Antwerp Giants-Leuven Bears, Oostende-Okapi Aalst en Brussels-Kortrijk Spurs. Bye is dat weekeinde Limburg United.

Kortrijk Spurs ontvangt bij zijn eerste BNXT-thuismatch vrijdag 29 september Okapi Aalst. De West-Vlaamse derby Kortrijk Spurs-Filou Oostende staat geagendeerd op vrijdag 6 oktober. De vijftiende speeldag heeft op tweede kerst plaats met als topaffiche Filou Oostende-Telenet Antwerp Giants. Nieuwkomer Kortrijk Spurs heeft geen kerstmatch.

De nationale competitie eindigt zaterdag 17 februari 2024 met de duels Limburg United-Filou Oostende, Antwerp Giants-Kortrijk Spurs, Luik-Kangoeroes Mechelen, Limburg United, Okapi Aalst-Leuven Bears en Bergen-Brussels. Charleroi is dan bye.

Er zijn dus 20 speeldagen in de nationale competitie waarvan drie midweekspeeldagen: woensdag 4 oktober en woensdag 14 februari. Tweede kerst, nu op dinsdag, blijft gehandhaafd. Er is één dubbele speeldag in één weekeinde: vrijdag 10 en zondag 12 november. Op 1, 2 en 3 maart vangt de crossborderfase aan met thuismatchen. De finale om de beker van België is voorzien op zondag 10 maart.