Remco Evenepoel is gemotiveerd voor BK en zeg niet ‘nee’ tegen Vuelta: “Ik moet gewoon zien dat ik het fysiek en mentaal aankan”

Of hij kwaad of ontgoocheld was, vroeg een collega toen hij zijn besmeurd pak had geruild voor zijn vrijetijdskledij van Soudal – Quick Step en zijn schaafwonden aan de elleboog en onder de rechterheup waren verzorgd. “Géén van beiden. Het is vooral jammer. Omdat ik een goed gevoel had en een heel goede voorbereiding had in de Ronde van Zwitserland. Ik ben al Belgisch kampioen tijdrijden geweest. En ik draag de regenboogtrui. Dat helpt om wat vandaag is gebeurd, een plaats te geven. Ik denk dat ik klaar was geweest om mee te doen voor de zege. We zullen het nooit weten. Ik keek ernaar uit om me vandaag te smijten. Ik heb me misschien in de start iets te veel gesmeten”, vatte hij zijn schuiver samen.

Met zeven gingen ze donderdagmiddag in de regen tijdens de verschillende kampioenschappen onderuit in die verraderlijke S-bocht net voor het binnenrijden van Sint-Lievens-Esse. “Het was eigenlijk de enige snelle bocht op het parcours. We wisten ook dat dit de plek was met de meeste kans op een val. Ik was ook bereid om risico’s te nemen. Ik wist dat het verschil tussen Wout en ik in de bochten zou gemaakt worden. Ik wou die eerste bocht meteen goed en snel nemen om te proberen bij de eerste tijdsopname met voorsprong door te komen. Om misschien wat mentale voorsprong te hebben ten opzichte van Wout. Maar daaraan zie je dat die risico’s niet echt altijd beter zijn. Ik kende ook het parcours uit het hoofd. Soms is dat het gevaar. Terwijl je anders wat voorzichtiger en rustiger bent in de bochten. Ik had vertrouwen in mijn fiets, in mijn banden, in mijn mogelijkheden. Ik begin ook technisch beter en beter te worden op de tijdritfiets, maar dan kwam die primeur. Na twee kilometer was mijn kampioenschap al voorbij. Als je met een tegenstander als Wout één foutje maakt, weet je dat het gedaan is. Wielrennen is nu eenmaal vallen en opstaan.”

Wat er precies gebeurde, wist de ‘aerokogel’ die uit de baan vloog niet. “Ik sneed die bocht goed aan, kwam niet aan mijn remmen en ineens schoof mijn voorwiel weg. Ik ging misschien iets te veel over de limiet.”

45 à 50 seconden verspeelde Evenepoel naar eigen zeggen tegen dat hij opnieuw op een andere fiets zat. “Het was ook een heel slecht punt om te vallen. Want normaal ga je die bocht met snelheid uit en ben je al gelanceerd op het eerste stuk van de klim. Nu moest ik vanaf nul herbeginnen. Ik had het redelijk koud van dat water in de beek. Ik reed verder zonder powermeter en mijn verbinding met de volgauto werkte ook niet altijd na die val. Voelde ik na tien minuten dat alles strammer werd, dan was ik binnen gedraaid. Nu ben ik verder gegaan, op karakter. En voor de vele fans die langs de weg stonden. Ik wou ze nog iets teruggeven. Ik denk dat ik getoond heb dat ik genoeg weerstand heb. De snelheid zat er altijd goed in. Toch nog 46 km per uur, ondanks de val. Jammer dat ik nog net naast het podium viel. Op naar de volgende. En hopelijk volgend jaar is er een echt duel met Wout”, keek de kopman van Soudal – Quick-Step in Herzele alweer vooruit.

Meerdere troeven voor Izegem

Met het BK zondag sluit hij het eerste deel van het seizoen af. Ook al wou hij eerst nog afwachten hoe die blessures vrijdag en zaterdag evolueren, het mag duidelijk zijn dat we zondag een hypergemotiveerde Evenepoel aan de start krijgen.

“(Grijnzend). Het zal zeker al droger liggen, da’s al iets, maar op het einde in Izegem zal het een kermiskoers zijn. Zoals het de laatste jaren altijd al geweest is. Met veel lokale ronden. We zien wel. Het is bij Lampie thuis. Hij zal gemotiveerd zijn. Het belangrijkste is gewoon dat we de trui in de ploeg kunnen houden. Dit jaar hebben we met Tim eindelijk een sprinter bij. Yves is ook al kampioen geweest en zelf ben ik wereldkampioen. We hebben veel kaarten om uit te spelen. En verschillende. Het is de eerste keer dat we het vanuit de aanval of in de sprint kunnen doen. Het zal met die lokale ronde van Gent-Wevelgem in het Heuvelland daar ook een pittige start zijn. We moeten alert zijn en ervoor zorgen dat er geen gevaarlijke groep wegrijdt zonder sterke mannen van ons bij. Komt het toch bijeen, dan hebben we met Bert een heel goede lead out om Tim af te zetten. Ik denk dat Tim en Jasper momenteel de twee rapste mannen van de wereld zijn. Samen met Fabio Jakobsen. Ik denk dat het een mooie sprint kan worden. Met ook nog Wout van Aert erbij die op alles kan gokken. Het kan zondag alle kanten uit.”

Vuelta

Daarna trekt Evenepoel met de ploeg op hoogtestage in Val di Fassa om de Clasica San Sebastian en de wereldkampioenschappen in Glasgow voor te bereiden. Het gerucht blijft hardnekkig rondgaan dat hij na de Giro straks ook de Vuelta aansnijdt.

“Vanaf nu beginnen we dit met de ploeg te bespreken. De deur staat open. Het kan alles zijn. Ik moet gewoon zien dat ik het fysiek en mentaal aankan om weer dezelfde voorbereiding als naar de Giro toe aan te pakken. Maar we zien wel. Sowieso eerst nu Izegem. Dan een goede stage in Val di Fassa met de ploeg. Laat ons zeggen dat we over een tweetal weken zullen beslissen wat we gaan doen in augustus en september. Het is zeker niet neen tegen de Vuelta, maar het is momenteel ook nog geen ja.”