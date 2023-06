Zolder

Na “Wit Goud, Zwart Stof” keert theatermaker Inge Mariën met een nieuw toneelstuk terug naar CC Muze in Zolder. Vorig jaar bracht ze een verhaal over het Limburgs mijnverleden met daarin de rol van het melkmeisje Hilda Put centraal. Dit weekend brengt ze met theatergezelschap Motus een herwerking van de film en het boek P.S. I Love you, een wereldprimeur in onze provincie.