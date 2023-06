6 zaken waarop je moet letten bij de aankoop van een elektrische fiets

Van elektrische plooifiets tot stadsfiets of supersnelle speedpedelec: elektrische fietsen zijn er ondertussen in alle soorten en maten. Waar moet je op letten om de fiets te vinden die perfect bij jou past?

Welk model

Het is belangrijk om je af te vragen waarvoor je de fiets gaat gebruiken. Wil je recreatief fietsen of je fiets meenemen op de trein voor woon-werkverkeer? Doe je vooral korte of lange afstanden? En als je twijfelt, is een standaard model altijd een goede keuze.

Zithouding en zadel

Zit je graag rechtop tijdens het fietsen, of heb je liever een sportieve fietshouding? Heeft een lage of hoge instap je voorkeur? Hoe comfortabel is het zadel? Allemaal zaken om rekening mee te houden bij de aanschaf van een elektrische fiets. Het belangrijkste is om de fiets zeker even te testen, en op maat te laten afstellen.

Waar bevindt de motor zich

De motor van een elektrische fiets kan zich vooraan, achteraan of in het midden bevinden. Ons advies is: kies altijd een middenmotor. Deze zorgt voor een goede ondersteuning zonder in te boeten aan stabiliteit. Het is dus de veiligste optie. En wil je de beste ondersteuning op steile hellingen, snel optrekken tot de maximum snelheid en ook op onverharde wegen comfortabel rijden? Kies dan een motor met een zo hoog mogelijke trekkracht.

Let op de batterij

Naast de motor is ook de batterij een belangrijk onderdeel van je elektrische fiets. Met een krachtige accu kan je verder fietsen, en kun je meer jaren van een goede ondersteuning genieten. De actieradius geeft aan hoe lang een nieuwe, volle batterij je laat fietsen. Let ook op de plaats van de batterij op je fiets. Volledig geïntegreerd in het frame is niet enkel mooi voor het design, het zorgt ook voor betere bescherming tegen weersomstandigheden en een optimale wegligging. Een uitneembare batterij is dan weer handig om op te laden.

Welke garantie en service krijg je

Je hoopt natuurlijk dat je fiets lang meegaat, maar zoals bij elk gebruiksvoorwerp kan er iets verslijten of stuk gaan. Dan is het wel prettig om een merk te kiezen dat uitgebreide garantie geeft. Vooral de elektronische onderdelen zijn gevoelig bij een elektrische fiets. Een elektrische fiets heeft ook nood aan regelmatig onderhoud, en mocht er onderweg iets gebeuren, ga je met fietsbijstand altijd gerust op pad.

Wat is je budget

Voor de meeste mensen is een elektrische fiets een grote aankoop waar je jarenlang plezier van hebt. Het loont dus de moeite om een budget voor ogen te hebben, maar niet in te boeten op kwaliteit. Een degelijke fiets gaat immers langer mee.

