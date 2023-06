EUROPESE SPELEN. Blessurezorgen voor de 3x3 Lions, Belgisch succes in padel en dromen bij bokser

De 3x3 Lions zullen de kwalificatie voor de kwartfinales op de Europese Spelen vrijdag moeten afdwingen in hun laatste groepswedstrijd tegen Spanje. Na een vlotte overwinning tegen Slovenië (21-8) verloren ze hun tweede match in poule D met 16-21 van Letland. Het uitvallen van Caspar Augustijnen liet zich duidelijk voelen.

“Het is moeilijk te zeggen of we met Caspar hadden gewonnen, maar sowieso ben je op het einde van de match dan wel een stuk frisser”, reageert Dennis Donkor. “We gaan het niet als een excuus gebruiken, maar het is wel een nadeel.”

Net als tegen de Slovenen viel Donkor ook tegen de Letten, de regerende olympische kampioenen, amper af te stoppen. De ex-speler van Antwerp Giants tekende in de Cracovia Arena voor 11 punten en werd daarmee topschutter van de match. Dat was hij met 14 punten ook al tegen Slovenië. In die partij viel Augustijnen al in de eerste minuut uit.

“Als je maar met drie bent, moet je zeker je verantwoordelijkheid nemen”, legt Donkor uit. “Ik had vandaag een goeie dag in mijn shooting. Met dit resultaat.”

Vrijdagnamiddag (16u35) moeten de Belgen voorbij Spanje, dat ook van de Letten verloor maar van Slovenië won, om de top twee en de kwartfinales te halen. Donkor heeft er, ondanks de man minder, een goed oog in.

“Dat is een wedstrijd die wij gewoon moeten winnen. Het is een ploeg die niet van ons niveau is. Wij speelden nog niet tegen hen maar we zagen ze wel al vaker spelen. Het moet lukken, simpel. We zijn niet naar hier gekomen om in de groepsfase uitgeschakeld te worden. Natuurlijk is het een opdoffer wat er met Caspar is gebeurd, maar wij moeten ons voor de kwartfinales kunnen plaatsen.”

Deloyer en Coene liggen uit padeltoernooi

Voor Maxime Deloyer en Bram Coene werd de tweede ronde van het padeltoernooi bij de mannen het eindstation op de Europese Spelen in het Poolse Krakau-Malopolska. Ze gingen donderdag met 2-1 onderuit tegen de Italianen Riccardo Sinicropi en Giulio Graziotti.

Na een uur en 44 minuten wedstrijd trokken de Belgen, het zevende reekshoofd, met 5-7, 6-4 en 6-2 aan het kortste eind.

“Deze Italianen waren te pakken. Het is heel jammer”, zegt Deloyer. “We winnen de eerste set en krijgen dan in de tweede bij 2-2 een break tegen na een paar foutjes van mij. Daarna waren zij solide in hun opslag. In de derde set waren we trager, ook een gevolg van de hitte, maar beslisten uiteindelijk details. Het verschil was niet groot. Het was van het begin tot het einde een heel evenwichtige wedstrijd.”

“We begonnen heel goed maar de sterkte van toplanden als Italië is dat zij zich tactisch snel kunnen aanpassen”, vertelt Coene, die in laatste instantie werd opgeroepen om Clément Geens te vervangen. “Wij moeten daar juist op reageren. En misschien hielden zij ook een iets constanter niveau aan, zeker op de beslissende momenten. Wij wisselden heel goede punten af met een foutje te veel. Als je een bal met iets minder kwaliteit speelt, wordt dat meteen afgestraft. Het is geen cadeau om tegen zo’n landen te spelen.”

Wyckaert en Mestach naar kwartfinales

Helena Wyckaert en An-Sophie Mestach wonnen donderdag overtuigend hun tweede wedstrijd in het vrouwentoernooi op de Europese Spelen. Ze versloegen de Poolse thuisspeelsters Roksana Lukasiak en Barbara Maciocha met 6-0 en 6-1 in amper 38 minuten.

“We hebben een heel goede match gespeeld. We stonden er de hele tijd”, reageert Mestach. “Het ging erom de focus te behouden en dat is een van de sterktes van ons team. We voelen elkaar goed aan en kunnen elkaar op het juiste moment aanvuren. Meer moesten we vandaag niet doen.”

Vrijdag spelen Wyckaert en Mestach in de kwartfinales tegen een Nederlands of Italiaans duo. “We gaan die match nog volgen en ons daarna verder voorbereiden. Morgen zullen we alles geven”, verzekert Wyckaert.

Borlée heeft raden naar vormpeil

Vrijdag begint in het Poolse Chorzow het EK atletiek voor landenteams, dat deel uitmaakt van de Europese Spelen. Kevin Borlée, woensdag al vlaggendrager in de openingsceremonie in Krakau, loopt vrijdag de 400 meter en zondag de gemengde 4x400 meter. Naar zijn vorm heeft hij het raden. “Ik ben pas een week met specifieke training bezig”, klinkt het.

Tijdens de meeting in het Keniaanse Nairobi in mei liep Kevin Borlée een scheurtje op in de hamstring. “Sindsdien ben ik vooral aan het revalideren geweest”, vertelt hij. “Conditie ben ik volgens mij nauwelijks verloren, maar ik heb wel veel specifieke training gemist. Gelukkig is het WK pas eind augustus. Ik richt al mijn pijlen daarop.” Wat hij in Chorzow kan betekenen voor de Belgische ploeg, vindt Borlée lastig te voorspellen. “Ik ben pas een week met specifieke training bezig”, klinkt het.

Het doel van de Belgische ploeg is om het behoud in de hoogste afdeling veilig te stellen. “Ik geloof dat het kan. We moeten daarvoor gaan”, vindt Borlée. Zelf kan hij ook punten sprokkelen op de WK-kwalificatieranking, want voorlopig is hij 47e, terwijl alleen de top 36 naar Boedapest mag. Ook de Belgische Mixed Relay is nog niet geplaatst voor het WK. Chorzow biedt een van de enige kansen om dat wél te doen. “Het is een van de redenen waarom ik hier ben”, zegt Borlée.

Kevin Borlée komt in de laatste rechte lijn van zijn carrière, want de Spelen van Parijs zijn in principe het eindpunt. “Dat staat voor 99,99 procent vast”, zegt hij. “Af en toe denk ik er wel aan, want wat ik nadien ga doen is een groot vraagteken. Maar eerst de puzzel nog eens helemaal laten kloppen in Parijs. Dit jaar wordt heel belangrijk om de stappen in de juiste richting te zetten.”

Peters en Sikkens zijn “heel tevreden” met zesde plek

Artuur Peters en Bram Sikkens kwamen donderdag op de Europese Spelen als zesde (op negen boten) binnen in de A-finale van de K2 500 meter. Een resultaat waar het kajakduo erg tevreden mee was.

“Dit is het beste resultaat dat we al behaald hebben. Wij zijn echt heel ‘content’, zeker gezien onze huidige vorm”, reageert Artuur Peters na afloop van de race op de zonovergoten Kryspinow Waterway in het Poolse Budzyn nabij Krakau, de gaststad van de Europese Spelen.

De Belgen namen een snelle start en leken halfweg mee te spelen voor de medailles. Maar in het slot zakten ze wat weg. “Onze eerste honderd meter was heel goed. Daarna zijn we overgeschakeld naar een goed ritme”, legt Bram Sikkens uit. “Op het einde hebben we nog geprobeerd te versnellen. We zijn blijven strijden en mogen heel tevreden zijn over onze wedstrijd.”

Vooraf hadden de kajakkers aangegeven dat de Europese Spelen geen prioriteit waren. Het WK eind augustus in het Duitse Duisburg is dat wel. Daar moeten ze zich immers kwalificeren voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs.

“We hebben niet veel extra meer nodig”, zegt Peters. “Vanaf nu moeten we op de details letten, zorgen dat we niet ziek worden of overtraind raken. Dan komen we er.”

“Dit is zeker een boost voor ons vertrouwen, net als het hele seizoen dat al is”, vult Sikkens aan. “We hebben stappen gezet in vergelijking met vorig seizoen. We hebben alleen nog maar A-finales gevaren. Het eerste deel van het seizoen had niet beter kunnen verlopen.”

Vrijdagnamiddag is het op de Europese Spelen de beurt aan Artuurs zus Hermien en Lize Broekx, die de finale van de K2 500 meter bij de vrouwen varen. “Wij gaan er zeker zijn om te supporteren”, lacht Artuur nog.

Usturoi geeft zichzelf kans op olympisch ticket

Met Vasile Usturoi neemt een Belgische man vanaf vrijdag deel aan de bokscompetitie op de Europese Spelen in Polen. In de klasse tot 57 kg hoopt hij minstens door te stoten tot de halve finales, wat hem een olympisch ticket voor Parijs zou opleveren.

De 26-jarige Belg met Roemeense roots legde met een stage in Duitsland de laatste hand aan zijn voorbereiding. Daarvoor stoomde hij zich klaar met stages en toernooien in Hongarije en Litouwen. “Ik voel me heel goed, heb een uitstekende voorbereiding kunnen afwerken. Ik heb de topvorm beet”, verzekert hij.

Ruim een jaar geleden veroverde Usturoi op de Europese kampioenschappen voor amateurs in Armenië goud in zijn olympische gewichtsklasse tot 57 kg. “Dat was een boost voor mijn vertrouwen. Ik ben nummer 1 in mijn ranking en natuurlijk heb ik een goeie kans (op Parijs 2024, red). Ik schat mijn kansen op 75 tot 80 procent om mij te kwalificeren. Het zal zwaar zijn, maar zeker niet onmogelijk.”

“Mijn eerste doel hier is kwalificatie voor de Spelen. Wat daarna volgt, is bonus”, gaat Usturoi verder, die met een olympische kwalificatie opnieuw een stukje Belgische boksgeschiedenis wil schrijven. “Als ik mij zou kunnen plaatsen, zou dat enorm zijn. Het is meer dan 30 jaar geleden dat een Belgische bokser zich kon kwalificeren voor de Spelen (sinds Abdelkader Wahabi in Barcelona ‘92, red). Vorig jaar werd ik al de eerste Belgische Europese bokskampioen in ruim 70 jaar. Ik zou opnieuw geschiedenis schrijven.”

Voor Usturoi wordt het zijn tweede deelname aan de Europese Spelen. In 2019 in het Wit-Russische Minsk werd hij uitgeschakeld in de achtste finales.

Barral en Ingenito balen na zesde plaats om “klein foutje”

Renaud Barral en Lisa Ingenito, de Belgische deelnemers aan het artistiek zwemmen op de Europese Spelen in Polen, zijn niet helemaal tevreden met de zesde plaats (op acht duo’s) die ze donderdag behaalden in de technische routine voor gemengde duo’s.

“We hoopten toch op iets meer”, reageert Ingenito na de wedstrijd in het olympisch bad van Oswiecim. “Op het einde hebben we een klein foutje gemaakt en dat heeft ons waarschijnlijk twee plaatsen gekost. Met de nieuwe regels kunnen de posities heel snel wisselen. Het minste foutje wordt bestraft. Dat was gisteren ook al zo in de competities bij de duo meisjes en de teams. Maar we zijn toch ook tevreden dat we goed gepresteerd hebben.”

“We voelden ons goed in het water en dat is echt belangrijk. Het was een degelijke prestatie. We moeten de oefening wel nog eens herbekijken”, vult Barral aan.

Synchroonzwemmen is een olympische sport maar de gemengde duocompetitie, de discipline waarin de 35-jarige Barral en de 24-jarige Ingenito uitkomen, staat niet op de kalender van de Spelen. De Belgen, die allebei hun sport combineren met een voltijdse dagtaak, zijn niettemin blij dat ze hun kunsten mogen tonen op de Europese Spelen. “Het is de eerste keer dat de gemengde duocompetitie in het programma wordt opgenomen en misschien maakt het over vijf jaar wel deel uit van de Olympische Spelen”, zegt Ingenito, die in het dagelijkse leven kine is. “Jammer genoeg komt Parijs 2024 te vroeg maar het is al een mooie eerste stap dat de gemengde duocompetitie hier op de Europese Spelen opgenomen is.”

Het duo heeft nu een dag vrij voor de tweede competitie, de vrije routine van zaterdag. “Het is belangrijk om snel de knop om te draaien. Het zijn toch andere routines, andere inspanningen”, aldus Barral.

Mahauden droomt van olympische deelname

Karateka Quentin Mahauden kan op zijn 22e al enkele mooie adelbrieven voorleggen. Na onder meer een olympische titel in de jeugdcategorieën oogst hij nu ook bij de profs, zo bewijzen zijn podiumplaats op het laatste EK en enkele topresultaten in hoog aangeschreven Premier League-toernooien.

Op de Europese Spelen hoopt Mahauden vrijdag zijn erelijst verder aan te dikken met eremetaal in de klasse tot 75 kg van het kumite. Na drie poulematchen volgen mogelijk de halve finales. “Ik ga voor goud”, zegt hij vastberaden. “De vorm is er. Ik heb drie medailles op rij behaald, brons op het Europees kampioenschap in Guadalajara en daarna goud en brons in de Premier League. Nu hoop ik ook van de Europese Spelen een medaille mee naar huis te nemen.”

De karateka uit Enghien boekte zijn eerste belangrijke internationale succes in 2018, toen hij de beste was op de Jeugd Olympische Spelen in Buenos Aires. “Het is een van de mooiste medailles die ik al heb gewonnen en een van mijn beste ervaringen”, blikt hij terug.

Mahauden kan zijn sport voltijds beoefenen dankzij een profcontract bij Adeps, de Waalse tegenhanger van Sport Vlaanderen. “Ik ben blij dat ik mij voltijds kan concentreren op het karate. Het is soms wat vermoeiend, maar daar hou ik wel van”, lacht hij.

Karate stond in 2021 voor het eerst op het programma van de Olympische Spelen, maar in Tokio kon Mahauden zich niet tonen. Hij greep nipt naast de kwalificatie. “Naar de Olympische Spelen gaan, zou een droom zijn”, zegt hij. “Voor de Spelen van Tokio heb ik mijn kwalificatie maar net gemist. In de beslissende wedstrijd verloor ik nipt van een Jordaniër met 4-3. In 2024 in Parijs staat karate jammer genoeg niet meer op het programma maar laat ons hopen dat het terugkeert in 2028.”