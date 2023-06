Amerikaanse delegatie bezoekt Limburgse gezondheidszorg

Hasselt

Een Amerikaanse delegatie uit de staat Louisiana bezocht vandaag onze Health Campus. Het doel is om van elkaar te leren op vlak van gezondheidszorg in de brede zin en eventueel in de toekomst ook samen te werken. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking op vlak van onderzoek en het vertalen daarvan naar praktische toepassingen, zoals digitale gezondheid. De Amerikaanse delegatie bezocht vandaag onder andere de Corda Campus in Hasselt.