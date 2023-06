Hevige regenval veroorzaakt voor tienduizenden euro’s schade in Mijnmuseum in Thor Central

Volgens Jean Oom, voorzitter van de vzw Mijnverleden, zijn er recent werken uitgevoerd aan het dak van Thor Central, maar werd de afvoer niet vernieuwd. “We moeten jammer genoeg vaststellen dat het water gewoon niet weg kan”, zegt Ooms. “Met als gevolg dat het binnenstroomt naar de lagergelegen verdiepingen. We liggen helemaal onderaan en krijgen dus alles te verwerken.”

“Langs alle kanten sijpelde het water langs de muren binnen. De laminaatvloer in onze zaal is volledig vernield. De computers kregen heel wat water te verwerken en een bergingsruimte is helemaal ondergelopen. Ook in het museumgedeelte heeft het binnengeregend. Hier kunnen we echt niet mee lachen.”

Tienduizenden euro’s

“Het is trouwens de tweede keer dat het bij ons binnenregent. Twee maanden geleden was het al eens van dat. Toen waren de werken aan het dak nog bezig. De schade was toen enigszins beperkt. We hebben die zelf kunnen herstellen. Maar dit hebben we nog nooit meegemaakt. Hoe groot de schade, is weet ik niet. Ik schat ergens in de tienduizenden euro’s. We gaan er pas een goed zicht op hebben als we alles hebben kunnen inventariseren.”

© Chris Nelis