Onze man ging op de koffie bij de Nederlandse bondscoach: “Eigenlijk is het plan van de Belgen in de eerste helft mislukt”

Het poepchique Marriott Hotel in het centrum van Tbilisi. Hoe ver de Nederlanders op het EK zullen geraken zal nog moeten blijken, maar aan goud alvast geen gebrek. In de lobby van het hotel zit Erwin van de Looi, bekertje koffie in de hand, ontspannen achteroverleunend. Rond hem zitten vier journalisten. Die zijn na elke wedstrijd van Oranje op het EK welkom voor een babbel met de bondscoach. Ook na de 0-0 tegen de Belgen.

De Duivels hadden in de tweede helft de kansen om alsnog de drie punten te pakken, was de teneur in ons land. “Maar op een paar grote kansen na werden jullie nooit overdreven gevaarlijk”, vindt Van de Looi. De journalisten rond hem knikken. “België had na rust wel vaker de bal, maar zo veel kwam daar niet uit. De twee reddingen van Verbruggen waren natuurlijk cruciaal. Maar als je de kansen tegenover elkaar gaat afzetten, hadden wij volgens mij wel de betere mogelijkheden.”

Couterploeg

Van de Looi zag dat de Duivels ook met een heel andere ingesteldheid dan de Nederlanders aan de wedstrijd begonnen. “Zelfs na rust waren hun uitgespeelde kansen beperkt. De Belgen waren er vooral op gefocust om ons het voetbal te beletten en vervolgens toe te slaan op de counter. Wij denken anders en zoeken vooral naar een manier om zelf door de tegenstander heen te voetballen. Da’s een andere insteek.”

Van de Looi had het daar na de wedstrijd ook over met de Belgische bank. “Ik vroeg hun assistenten waarom ze eigenlijk plots met een 4-2-2-2 waren beginnen te spelen, want dat hebben ze pas tijdens hun stage in maart voor het eerste geprobeerd. Dat deden ze dus puur om ons in het centrum het voetballen onmogelijk te maken. Maar eigenlijk is dat plan in de eerste helft totaal mislukt. Dat maakt natuurlijk niet uit, want dat hebben ze daarna goed omgezet en zo hebben ze toch nog de kansen gekregen om de wedstrijd te winnen.”