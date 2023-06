Wout van Aert voor de derde keer Belgisch kampioen tijdrijden: “Remco op zijn best kloppen had iets extra’s betekend voor het vertrouwen”

Oef, Wout van Aert weet weer wat winnen is. Net geen drie maanden na zijn zege in de E3 Saxo Classic in Harelbeke zegevierde de Kempenaar in een uitgeregend Herzele voor de derde keer op het BK tijdrijden. Zijn tweede seizoenzege deed hem zichtbaar deugd, vrouwlief Sarah werd op een dikke knuffel getrakteerd.

Extra werk voor kledingproducent AGU want op 18 juli zal Wout van Aert niet in zijn Jumbo-Visma-outfit maar wel in een tricolore tijdritpak van start gaan in de zestiende etappe van de Ronde van Frankrijk. “Ik ben blij dat ik die trui af en toe opnieuw zal mogen aandoen”, grijnsde de winnaar achteraf. “Het is een vertrouwde trui voor mij maar het was toch weer een jaar geleden dat ik nog eens in de driekleur mocht rondrijden. Het zal deugd doen.”

Van Aert stormde naar het goud. — © BELGA

Van Aert straalde. Niet alleen omwille van de winst, maar ook en vooral vanwege het gevoel op de fiets. “Ik voelde me beter dan in Zwitserland”, klonk het. “Ik had gehoopt om in Zwitserland al beter te zijn maar heb vermoedelijk te weinig rust in acht genomen. Die rust heb ik nu wel genomen en dat heeft me een stap voorwaarts doen zetten. Niet dat ik nu plots een ander renner ben maar ik heb wel het gevoel dat ik naar mijn topvorm aan het toegroeien ben. Gisteren op training voelde ik al dat het allemaal net iets vlotter begon te gaan. Het was mooi om dat ook in koers te voelen.”

De val

Herzele moest de ultieme clash worden tussen Wout van Aert en Remco Evenepoel. Door een val van de wereldkampioen is het duel er nooit gekomen. “Het is een cliché maar je moet in de koers ook ervoor zorgen dat je overeind blijft. Onder deze omstandigheden was het belangrijk om geen fouten te maken. Ikzelf had direct een goed gevoel, bij de verkenning vond ik al de goede lijnen.”

Op het podium met Alec Segaert en Rune Herregodts — © BELGA

De regen speelde in het voordeel van Van Aert, vond hij. “Het was sowieso al een heel technisch parcours en door de regen werd het optrekken na de bochten nog belangrijker. Zo heb ik het graag. Ik zag dat Remco met regenbanden van start was gegaan. Misschien hoopte hij daarmee het verschil te maken in de bochten en heeft hij daarom te veel risico’s genomen. Ikzelf koos voor mijn snelste banden met iets minder bandendruk om meer grip te hebben op het gladde wegdek.”

Een duel met Evenepoel had ook een flinke referentie kunnen zijn met het oog op de WK-tijdrit in Glasgow. “Net daarom had ik liever een duel tot op de finish gezien”, klonk het. “Bovendien is het niet leuk om iemand te kloppen die gevallen is. Remco op zijn best kloppen had iets extra’s betekend voor het vertrouwen. Maar zoals ik al zei: recht blijven is onderdeel van deze sport.”

De dubbel

Door zijn zege mag Van Aert wel nog dromen van de dubbel. De eventuele logistieke problemen zou hij er dan met de glimlach bijnemen. “Het is altijd krap om dan de nieuwe truitjes klaar te hebben voor de start van de Tour maar ik hoop toch dat ze een extra efforke zullen moeten doen volgende week”, glimlachte Van Aert. “Het gaat echter niet makkelijk zijn en ik denk dat ik deze keer niet als de favoriet van start ga, eerder als underdog. Ik heb sterke renners rondom mij maar in de breedte zijn andere teams sterker. Philipsen is voor mij de grote favoriet. Hij is in vorm en heeft een sterk team om zich heen. Ook Soudal – Quick Step met Merlier en Evenepoel is te duchten en dan zijn er nog de grote blokken zoals Intermarché die in een kampioenschap altijd hun rol spelen. Wordt er zondag gesprint? Dat zou best kunnen. Kies ik voor een solo? Als dat moet… Het ideale scenario? Vier renners van Jumbo-Visma die de finale rijden (lacht). Wie dan wint, zien we wel. Zolang het maar iemand met een geel-zwart truitje is die zondag wint. Als ik nu al ga vertellen hoe we zondag gaan koersen, dan zou ik een grote stommerik zijn.”