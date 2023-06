OVERZICHT. Tadej Pogacar (en z’n vriendin) degraderen tegenstand, Filippo Ganna opnieuw Italiaans tijdritkampioen

Filippo Ganna heeft donderdag zijn Italiaanse titel in het tijdrijden verlengd. Na een rit over 25,7 kilometer met start en aankomst in Sarche haalde de 26-jarige renner van INEOS Grenadiers het met een voorsprong van 24 seconden op Mattia Cattaneo. Matteo Sobrero vervolledigde op 30 seconden het podium.

Ganna heeft nu vier nationale tijdrittitels (2019, 2020, 2022, 2023) op zijn palmares. In 2020 en 2021 kroonde hij zich tot wereldkampioen in het tijdrijden.

Kwiatkowsi wint Pools kampioenschap

Michal Kwiatkowski heeft donderdag het Pools kampioenschap tijdrijden gewonnen. In Zalew Wykrot was de 33-jarige renner van INEOS Grenadiers over 47,2 kilometer amper een seconde sneller dan Maciej Bodnar, die naast een negende titel en een derde op rij greep. Kamil Gradek, de kampioen van 2020, werd op 57 seconden derde.

Het is de vijfde nationale titel voor Kwiatkowski, na 2014 en 2017 de derde in het tijdrijden. In 2013 en 2018 won hij het NK op de weg.

© BELGA

Cavagna verovert tweede nationale tijdrittitel

De 27-jarige Fransman Rémi Cavagna (Soudal - Quick-Step) is donderdag een tweede keer tijdritkampioen van zijn land geworden. In Frans Vlaanderen had hij voor 31,3 kilometer van Hazebroek naar Kassel 33 seconden minder nodig dan uittredend kampioen Bruno Armirail. Pierre Latour werd op 1:13 derde.

Cavagna won het NK tijdrijden een eerste keer in 2020, een jaar later won hij het Frans kampioenschap op de weg.

Pogacar degradeert tegenstand

Tadej Pogacar (UAE Emirates) heeft donderdag een geslaagde terugkeer gemaakt. In zijn eerste wedstrijd sinds hij tijdens Luik-Bastenaken-Luik een polsbreuk opliep, overklaste hij de tegenstand in het Sloveens kampioenschap tijdrijden.

De winnaar van de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl had net geen half uur nodig voor de 15,7 kilometer lange klimtijdrit van Zgornje Gorje naar Pokljuka. Marko Pavlic kwam het dichtst in de buurt. Hij finishte op 5:14 van de tweevoudige Tourwinnaar. Anze Skok werd op 6:30 derde. Primoz Roglic paste na zijn zege in de Ronde van Italië voor de nationale kampioenschappen.

Voor de 24-jarige Pogacar is het na 2019 en 2020 de derde nationale titel in het tijdrijden. Zondag start hij ook in het NK op de weg, dat hij nog niet won. “De kampioenschappen zijn een goede voorbereiding voor mij en een ideale test voor de Ronde van Frankrijk”, verklaarde hij.

En het was dubbel feest want vriendin Zigart was de beste bij de vrouwen. De renster van Jayco AlUla was 1’43” sneller dan zilveren Urska Pintar. “Ik ben blij dat ik die trui nog een extra jaar mag dragen”, vertelde Zigart na afloop. “Het was heel warm vandaag, dus werd ik een beetje bang door mijn felle start. Gelukkig had ik nog genoeg in de benen.”

