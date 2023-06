Bokrijk is op zoek naar een nieuwe uitbater voor het Koetshuis. — © Serge Minten

Genk/Tongeren

Domein Bokrijk en het Gallo-Romeins Museum in Tongeren gaan op zoek naar nieuwe uitbaters voor hun horeca. Bistro Garden van restaurantketen Lunch Garden verlengt de uitbating niet in Bistro Koetshuis. In Tongeren sloten ze al eerder de deur van Bistro Bacchus.