Dertiende Republikein stelt zich kandidaat voor presidentschap VS

De Republikein Will Hurd heeft aangekondigd zich kandidaat te willen stellen voor de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Hij is een uitgesproken criticus van Donald Trump en is de twaalfde van zijn partij die de oud-president probeert te verslaan in de voorverkiezingen.

“President Biden kan en zal de huidige problemen niet oplossen. En als we een wetteloze, egoïstische, mislukte politicus als Donald Trump nomineren, die het Huis, de Senaat en het Witte Huis verloor, weten we allemaal dat Joe Biden weer zal winnen”, aldus Hurd in zijn bekendmakingsvideo op YouTube. De 45-jarige Republikein legde in zijn video verder de nadruk op eenheid, de economie en gelijke kansen voor alle Amerikanen.

In 2019 kreeg Hurd het al aan de stok met Trump, die had getweet dat vier Democratische Congresleden terug moesten naar waar ze vandaan kwamen. Hurd zei destijds dat de tweets “racistisch en xenofobisch” waren.

Hurd heeft onder meer voor de CIA in het Midden-Oosten en Zuid-Azië gewerkt. Hij was ook enige tijd de enige zwarte Republikein in het Huis van Afgevaardigden, waarvan hij van 2014 tot 2020 lid was.

Trump staat in de peilingen nog altijd ruim voor op zijn concurrenten. In juli 2024 zal bekend zijn wie de presidentskandidaat zal zijn namens de Republikeinse Partij. De verkiezingen zijn in november van dat jaar.