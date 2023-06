Ook na de plenaire zitting in de Kamer woedt de crisis binnen de federale regering volop voort. Volgens MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) helemaal geen fouten gemaakt en gaat ze daarom zeker geen ontslag nemen. Hij gaat zo lijnrecht in tegen de eisen van zijn linkse regeringspartners, die excuses of zelfs ontslag eisen.