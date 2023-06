Auto gaat over de kop op Noord-Zuid in Pelt, rijstrook afgesloten

Op de Noord-Zuidverbinding ter hoogte van Lindelhoeven (Pelt) is donderdagnamiddag in de richting van Hasselt een auto over de kop gegaan. Eén rijstrook werd afgesloten, wat voor hinder zorgde.

Bij het ongeval was geen tweede voertuig betrokken. De chauffeur verloor de controle over het stuur, ging over de kop en belandde op zijn dak in de berm. De brandweer Noord-Limburg kwam ter plaatse, net als een ambulance. De bestuurder was gewond.