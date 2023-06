Alec Segaert (20) moet enkel Van Aert voor zich dulden in eerste BK tijdrijden bij de profs: “Een duel Van Aert-Segaert… Dat geeft je vleugels”

Onthoud de naam: Alec Segaert. Hij is nog maar twintig jaar jong, maar eindigt tijdens zijn eerste Belgisch kampioenschap tijdrijden bij de profs meteen tweede. Iets meer dan een seconde per kilometer moest de West-Vlaming toegeven op winnaar Wout van Aert. Een prestatie die alleen maar voor tevredenheid zorgde bij Segaert.

Na een kampioenschap loopt de tweede er meestal maar beteuterd bij. Te vloeken om de gemiste kans of te piekeren over waar hij het laten liggen heeft. Allerminst zo bij Segaert. De West-Vlaming stond na afloop te glunderen met zijn zilveren medaille. In de Giro Next Gen mocht hij de openingstijdrit dan wel naar zijn hand gezet hebben, in Herzele wist hij niet goed wat te verwachten.

“Je komt naar hier om tegen al die profs te rijden, dat zijn mannen waar ik nog nooit tegen gereden heb. Dan is het moeilijk inschatten waar je gaat uitkomen. Ik had gedacht dat een top vijf mogelijk zou zijn en dat het voor de derde plaats dicht bij elkaar zou liggen. Want je gaat ervan uit dat die twee mannen (Van Aert en Remco Evenepoel, red.) een klasse apart zijn. Stiekem droomde ik dus van het podium.”

© BELGA

Lille-Lendelede

Segaert kwam uiteindelijk uit op plek twee, op vijftig seconden van winnaar Van Aert. “Ik hoorde de speaker zeggen dat het een duel tussen Lille en Lendelede was. Als je dat hoort, stamp je nog eens extra door om Lendelede op de kaart te zetten. Een duel tussen Van Aert en Segaert, seg… Dat geeft je vleugels”, zo vertelt Segaert met een grijns tot onder zijn oren. “Er is nog wel een redelijk verschil met Van Aert, maar tweede worden achter hem is een prestatie waar ik super trots op ben.”

Niet alleen de tweed plaats op zich is knap, ook de achterstand die Segaert had op Van Aert is iets dat hem moed moet geven. Iets meer dan een seconde per kilometer verloor de West-Vlaming uiteindelijk op de kersverse Belgische kampioen. “Dat is zeker niet slecht. Ik denk dat hij op het laatste deel wel nog een heel stuk uitloopt, maar dat is dankzij zijn grote motor en ook de ervaring die spreekt. Het was overigens ook de eerste keer dat ik zo’n lange tijdrit reed. Deze was nog dertien kilometer langer dan die van het WK in Wollongong vorig jaar (waar Segaert ook zilver pakte, red.).

WK in Glasgow

En dan volgt na het BK op de weg van komende zondag een hoogtestage in Livigno, gevolgd door een vijfdaagse wedstrijd in de Elzas. Dat allemaal met het oog op het WK tijdrijden, dat op woensdag negen Augustus in Glasgow op het programma staat. “De weken na een rittenkoers heb ik altijd een extreem goed gevoel. Ik ga niet wegsteken dat ik in Glasgow vol voor het hoogste schavotje ga.” Maar eerst roept de plicht. Segaert is student burgerlijk ingenieur aan de KU Leuven. “In juni had ik al twee examens en volgende week staat er nog wat schoolwerk op het programma. Hoe die twee examens gingen? Het zal nipt worden, maar het zou net genoeg kunnen zijn.”