Wout van Aert na winst van BK tijdrijden: “Nadat ik hoorde van de val van Remco kon ik minder risico’s nemen”

“Het was al een tijdje geleden dat ik me zo goed voelde in een tijdrit”, vertelde Wout van Aert (Jumb-Visma), nadat hij zich donderdag voor de derde keer tot Belgisch tijdritkampioen gekroond had. “Ik nam drie dagen rust en vandaag waren de benen echt wel top. In Zwitserland was ik niet fris genoeg. Je wil als renner het gevoel wel eens omgezet zien worden in resultaten en dat lukte hier.”

“Dat Remco Evenepoel gevallen was, kreeg ik al snel door Hij zou ook van fiets hebben gewisseld. Daarop volgde het bericht dat ik aan het tweede tussenpunt aan de leiding stond. Omdat de marge redelijk groot was, kon ik iets minder hard tekeer gaan en wat minder risico’s nemen. Ik bleef wel een stevig tempo rijden en zat soms op de limiet. Als je geen enkel risico wil nemen met het oog op de Tour de France, dan moet je hier gewoon niet starten. Ik nam gecontroleerd de bochten, zoals dat heet.”

“Ik was naar Herzele gekomen met een missie en dat was die titel pakken. Het is goed dat ik nog eens een tijdrit kan winnen”, aldus nog Van Aert.

Segaert blij met “onverhoopte tweede plaats”

Alec Segaert verraste donderdag vriend en vijand met een zilveren medaille op het BK tijdrijden. “Dat had ik zelf ook helemaal niet verwacht”, vertelde de 20-jarige renner van het opleidingsteam van Lotto Dstny.

Recent won Segaert de tijdrit in de Giro Next Gen. “Maar dat is nog geen referentie voor een nationale titelstrijd, met namen als Wout van Aert, Remco Evenepoel, Rune Herregodts, Ilan Van Wilder en Cian Uijtdebroeks op de deelnemerslijst. Natuurlijk was ik wel met ambitie gestart. Ik wou voor een plaats in de top vijf gaan, maar zie me hier nu staan met die zilveren medaille.”

Na de schuiver van Remco Evenepoel, was één concurrent wel al snel uitgeschakeld. “In mijn allerstoutste dromen was ik hier derde geworden, na Van Aert en Evenepoel. Het was ook de eerste tijdrit die ik reed over zo een lange afstand. In elke straat stonden er fans die mijn naam scandeerden. Dat was wel leuk, maar ik mocht me daardoor niet vergalopperen, niet te enthousiast worden. Alleen op het einde kende ik wat verval, deze tweede plaats is echt onverhoopt.”

“Missie geslaagd” voor Herregodts

“Ik startte met podiumambities en heb die kunnen waarmaken. Missie geslaagd dus, reageerde de 24-jarige Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty) donderdag na zijn derde plek op het BK tijdrijden. “In mijn voorspelling zag het podium er wel enigszins anders uit. Aan de andere kant is het zeker geen verrassing dat Alec Segaert hier tweede wordt.”

“De voorbereiding was niet ideaal. Sinds mijn voortijdig vertrek uit het Critérium du Dauphiné, heb ik geen echte deftige trainingen meer kunnen afwerken. Ik koos ervoor om de nodige frisheid in te bouwen en dat is me toch gelukt. Ik kwam fris aan de start en kon dat gevoel een uurtje vasthouden.”

Even moest Herregodts corrigeren. Zijn achterwiel maakte een zwieper, maar hij kon toch zijn weg voortzetten. “Dat was raar. Ik was daar in de eerste ronde veel enthousiaster de bocht ingetrokken, maar het was bij de tweede passage dat ik bijna ten val kwam. Ik wist dat ik alles op de limiet nam en dan behoren zo’n dingen wel tot de mogelijkheden.”

“Ik had ook doorgekregen dat Remco Evenepoel ten val was gekomen. Dat wens je natuurlijk niemand toe, maar dan begin je wel direct te rekenen. Het podium kwam zo meer en meer binnen handbereik. Maar ik mocht niet op mijn lauweren gaan rusten. Ik hoorde dat ik telkens de derde tussentijd had en die plaats wou ik toch consolideren.”

“Ik ga niet naar de Tour de France en trek op hoogtestage naar Andorra. Ik kijk daar naar uit. Ik kwam in Noorwegen goed terug na een hoogtestage. Hopelijk is dat ook het geval na Andorra. Eerst proberen we zondag Gerben Thijssen nog aan de nationale driekleur op de weg te helpen.”