Wout van Aert knalt na val Remco Evenepoel autoritair naar Belgische tijdrittitel

Wout van Aert heeft donderdag een derde keer het Belgisch kampioenschap tijdrijden gewonnen. In het Oost-Vlaamse Herzele had de 28-jarige renner van Jumbo-Visma 51:52 nodig voor 41,6 kilometer, goed voor een gemiddelde van 48,59 kilometer per uur. De piepjonge Alec Segaert (20), vicewereldkampioen bij de beloften, debuteerde bij de profs met zilver, op 49 seconden van Van Aert. Rune Herregodts werd op 1:05 derde.

Uittredend kampioen Remco Evenepoel zag zijn kansen al snel in rook opgaan. Hij kwam ten val, schoof een gracht in en verloor daarbij een minuut. Uiteindelijk werd hij op 1:21 vierde.

Aan het eerste tussenpunt lag de wedstrijd al in zijn definitieve plooi. Van Aert was er elf seconden sneller dan Segaert en 25 seconden sneller dan Herregodts. Evenepoel wam er op een minuut als tiende door. Aan het tweede tussenpunt was de wereldkampioen op de weg opgeschoven naar de vijfde plaats, nog altijd op een minuut. De achterstand van Segaert was er opgelopen tot 22 seconden, die van Herregodts tot 38 seconden. Van Aert was aan het derde tussenpunt met 37 seconden voor op Segaert en 57 op Herregodts zegezeker.

Ondertussen waren de hemelsluizen dichtgegaan en kwamen de eerste toppers aan de aankomstlijn. Cian Uijtdebroeks kwam binnen in 54:19 en stootte Sander De Pestel uit de hot seat. Ilan Van Wilder deed met 53:19 een minuut van de toptijd af en Segaert was nog 38 seconden sneller: 52:41. Alleen Van Aert dook daar nog onder.

Van Aert won het BK tijdrijden eerder in 2019 en 2020. In 2021 won hij de wegrit. In het veldrijden kreeg Van Aert vijf keer de nationale driekleur om de schouders.

Uitslag:

1. Wout van Aert (Jumbo - Visma) de 41,6 km in 51:52 (gem. 48,123 km/u)

2. Alec Segaert op 0:50

3. Rune Herregodts 1:06

4. Remco Evenepoel 1:22; 5. Ilan Van Wilder 1:27; 6. Cian Uijtdebroeks 2:27; 7. Xandro Meurisse 2:36; 8. Aimé De Gendt 2:53; 9. Sander De Pestel 3:09; 10. Jimmy Janssens 3:11; 11. Jenno Berckmoes 3:13; 12. Noah Vandenbranden 3:36; 13. Luca Van Boven 4:24; 14. Abram Stockman 4:52; 15. Tom Paquot 5:07; 16. Ludovic Robeet 6:02; 17. Johan Meens 6:15