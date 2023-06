Waterlek zorgt voor problemen met kraanwater in drie straten in Dilsen

© IF

Op de Kantonsweg in Dilsen is donderdagnamiddag een waterleiding gesprongen. Daardoor zijn er problemen met het kraanwater op delen van de Kantonsweg, Lichtstraat en Europalaan.

De Watergroep is volop in de weer om de waterstoring op te lossen. De problemen zouden rond 21 uur opgelost moeten zijn. Het is niet de eerste keer dat er op die plaats een waterlek ontstaat. Begin april waren er nog twee waterlekken, waardoor verschillende tuinen onder water liepen.