Ex-Reuzegommer en restaurant van ouders slepen Acid voor de rechter na YouTube-video

Acid postte vorige maand een video waarin hij de identiteit van vier Reuzegommers prijsgeeft. Eén van hen heeft de YouTuber nu rechtstreeks gedagvaard. Het oud-lid in kwestie was niet aanwezig op de doop in 2018, die Sanda Dia het leven kostte, maar was de jaren voordien preses van de club. Nadat de video van Acid online verscheen, werd de Antwerpse sterrenzaak van zijn ouders online geboycot. De video van Vandergunst werd al snel offline gehaald door YouTube.