“Slechts 15 procent busritten buitengewoon onderwijs volgend jaar ingevuld”

Op dit moment is slechts 15 procent van de busverbindingen die volgend schooljaar nodig zijn voor het buitengewoon onderwijs ingevuld. Dat zei Sofie Mertens van cd&v donderdag in de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement. Volgens minister Lydia Peeters (Open Vld) worden er nieuwe bestekken in de markt gezet.

De problematiek van het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs is niet nieuw, maar kwam in 2021 opnieuw in de aandacht door schrijnende verhalen van kinderen en jongeren die vier of vijf uur per dag op de bus moeten zitten.

Daarop werd geld uitgetrokken om de meest precaire situaties op te lossen. De Lijn kreeg de opdracht om samen met de scholen te bekijken wat de beste oplossing is voor elke leerling. De doelstelling was, door het inzetten van bijkomend vervoer, ervoor te zorgen dat ritten niet langer dan 90 minuten duurden.

Het hele systeem zou worden hertekend in 2024-2025, dus het komende schooljaar moet nog volgens het oude systeem worden ingevuld. Vervoersmaatschappij De Lijn heeft daarvoor een aanbesteding gedaan. “Uit het gunningsverslag blijkt dat op dit moment voor slechts 15 procent van de ritten een vervoerder is gevonden”, zei Sofie Mertens donderdag. “Wat nu?”, vroeg ze aan de minister.

“Als er vandaag niet voldoende is ingetekend, worden er nieuwe bestekken in de markt geplaatst”, reageerde Peeters. “De Lijn zal bestekken blijven opmaken om te zorgen dat er een match is.”

Volgens Peeters vormt het wel een uitdaging dat het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs aanzienlijk toeneemt. “Er is een zeer grote stijging van het aantal leerlingen. Collega Ben Weyts werkt aan bijkomend aanbod, maar dat heeft ook gevolgen voor de noodzaak aan meer ritten”, zei ze.

Maar desalniettemin maakte Peeters zich sterk dat er ook volgend schooljaar een oplossing zal zijn. “Ik zal niet tolereren dat er een kind langer dan negentig minuten op de bus zit.”