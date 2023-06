Grote actie in nachtwinkels en tankstations: 1.467 vapes en 600-tal drugsaccessoires in beslag genomen

Afgelopen weekend heeft de politie Carma een grote controleactie gedaan in 13 nachtwinkels en tankstations. Liefst 1.467 illegale vapes en 30 tabaksproducten werden in beslag genomen, net als een zeshonderdtal drugsaccessoires.

De actie kaderde in de bestuurlijke aanpak rond nachtwinkels en tankstations, en werd ondersteund door de sociale en economische inspectiediensten en de FOD Volksgezondheid. Er werden verschillende inbreuken vastgesteld op de arbeidswetgeving, economische wetgeving, tabakswetgeving en de verkoop van elektronische sigaretten.

Acht handelaren bleken vapes en tabaksproducten te verkopen die niet conform de wetgeving zijn. Zo ontbrak bijvoorbeeld een bijsluiter en voldeed de gezondheidswaarschuwing niet aan de wettelijke normen. Sommige producten werden niet gemeld bij de FOD Volksgezondheid, waardoor de veiligheid niet gewaarborgd kon worden. In totaal werden 1.467 vapes en 30 tabaksproducten in beslag genomen. Ze zullen vernietigd worden en de uitbaters krijgen een pv.

Negen handelszaken verkochten bovendien een zeshonderdtal producten die druggebruik stimuleren, zoals crushers en rookpijpjes. Ook deze accessoires werden in beslag genomen. De uitbaters krijgen een pv voor aanzetten tot druggebruik.

Alle handelaren kregen een waarschuwing of pv van de economische inspectie omdat de prijsaanduiding niet volgens de regels was. In vijf winkels waren er inbreuken en onregelmatigheden rond de arbeidswetgeving. De politie Carma zal soortgelijke acties in de toekomst blijven organiseren.