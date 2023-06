Een maand voor de Tourstart toont Lotte Kopecky dat het met de vorm meer dan goed zit: “Vorig jaar was ik niet genoeg hersteld van de trainingen en de Giro”

Het regende pijpenstelen in Herzele en dus lagen de wegen er spekglad bij. Iets waar Kopecky van kon meespreken. “Ik kwam aan het eerste tussenpunt voorbij met 25 seconden voorsprong en dan wist ik dat ik geen risico’s moest nemen en dat ik mijn bochten gedoseerd kon nemen. Het ging toen ook heel goed, ik zat helemaal niet op de limiet. Maar toen kwam die bocht naar rechts. Ik stond op het punt om Febe Joris in te halen, dus misschien zat ik iets te veel te focussen op haar. Ik ging iets te snel de bocht in en raakte even mijn voorrem aan, waardoor ik onderuit schoof. Het was mijn eigen fout.”

De lichamelijke schade bij Kopecky viel mee - ze had enkel wat schaafwonden op haar been -, maar ze verloor natuurlijk wel veel tijd. “Ik stond heel snel terug recht, maar 25 seconden voorsprong is natuurlijk niet veel”, zo gaat Kopecky verder. “Toen ik op mijn fiets sprong, merkte ik dat ik niet meer kon schakelen en dan moest ik ook nog eens van fiets wisselen. Ik wist niet hoeveel tijd ik precies verloren had. Er was alvast geen sprake meer van pacen, maar gewoon rammen tot aan de finish.”

© BELGA

Herstel inbouwen richting Tour

Achteraf gezien had ze zich geen zorgen moeten maken, want de renster van SD Worx was aan de meet meer dan een minuut sneller dan Febe Joris. De vijfde Belgische titel in het tijdrijden was een feit. “Een Belgische titel blijft toch wel speciaal. Het is natuurlijk anders dan op de weg, omdat we niet zo vaak een tijdrit rijden”, zo doelt Kopecky op het feit dat ze de tricolore in het tijdrijden nauwelijks kan tonen. “Ik steek niet weg dat ik zondag wil winnen, al weet ik dat het moeilijk gaat worden, een stuk moeilijker dan vandaag.”

En binnen een maand volgt de tweede editie van de Tour de France Femmes. In de eerste editie haalde Kopecky niet het gewenste niveau. Voelt ze dat het dit jaar beter zit dan een jaar geleden? “Goh niet echt, want vorig jaar had ik richting de Tour ook wel het gevoel dat de voorbereiding goed was geweest, alleen was ik in de Tour gewoon niet fris genoeg of was ik niet voldoende hersteld van de trainingen en de Giro die ik ervoor had gereden. Dat is wel iets dat ik dit jaar verstandiger moet aanpakken. Ik moet zorgen dat ik iets meer herstel inbouw, dat ik fris aan de tour start en dat ik dan tijdens de Tour ook elke dag goed recupereer.”