Zoete wraak: Belgian Cats degraderen titelverdediger Servië en staan opnieuw in halve finales EK basketbal

De Belgian Cats hebben zich met een demonstratie geplaatst voor de halve finales van het EK basketbal. Servië - dat de Belgen vorig jaar in extremis uit de finale hield - kreeg een pak voor de broek in de Arena Stožice in Ljubljana. Na een kanonstart (28-8 na het eerste kwart) kwam de triomf van de Cats nooit meer in het gevaar. Het werd uiteindelijk 93-53.

Patrick Ceulemans in Ljubljana, Vincent Van Genechten

Wat een droomstart van de Belgian Cats. Na amper drie minuten flikkerde er een 8-0 voorsprong op het scorebord. Getekend Kyara Linskens die vier punten scoorde en ook met twee bangelijke blockshots uitpakte, Julie Allemand en de met assists uitpakkende Emma Meesseman. Meesseman scoorde een 2 op 2, Kyara Linskens was hot en na een bom van Antonia Delaere flikkerde en zowaar een 17-2 Belgische bonus op het scorebord. Yvonne Anderson had na meer dan vijf minuten de eerste punten voor Servië gescoord. Kyara Linskens nette de 23-4 en Julie Vanloo zorgde reeds in het eerste kwart en na een verre bom voor de twintiger na het eerste kwart: 28-8.

Allemand opende met een driepunter (31-8) maar de Belgian Cats leden balverliezen en Servië pakte uit met een 0-8 tussenspurt: 31-14. Julie Vanloo antwoordde met een nieuwe bom (34-16) en Emma Meesseman voegde er een driepunter aan toe: 37-16. Sasa Cadjo lukte drie driepunters op een rij en Servië naderde naar 43-29. Delaere, Linskens en Meesseman stuwden de Cats toch naar een 49-31 bonus halfweg.

Coach Marina Maljkovic bezigde in de eerste helft alle twaalf Servische speelsters, coach Rachid Méziane acht speelsters. Vanloo lukte onmiddellijk een derde driepunter in het begin van de tweede helft (52-31) maar incasseerde jammer genoeg haar derde fout en verdween naar bank. Allemand nam haar team op sleeptouw, scoorde vijf punten op een rij en zorgde voor een 57-31 tussenstand. Yvonne Anderson vuurde bommen af, maar dat deed ook Laure Resimont die met twee bommen op rij voor 68-45 zorgde. Vanloo zorgde met een vierde bom op een rij voor een 71-45 Belgische voorsprong na drie kwarts.

In het begin van slotkwart bleven de Belgian Cats heerlijk swingen. Linskens, Delaere en Bethy Mununga zorgden voor een maximale 77-45 bonus. De dertiger was een feit en met ook een score van Becky Massey en bommen van Maxuella Lisowa en Laure Resimont ging het zowaar naar een veertiger: 85-45.

Die voorsprong bleef uiteindelijk ook staan op het scorebord: 93-53. Meesseman mocht in de laatste twee minuten nog even opdraven en pakte uit met haar tiende assist, voor een korf van Billie Massey. Goed voor de allereerste triple double ooit op een EK voor vrouwen: 15 punten, 13 rebounds en 10 assists.

In de halve finales spelen de Cats tegen topfavoriet Frankrijk of Montenegro.

België: Ramette 0 Delaere 9, Resimont 9, Meesseman 15, Linskens 14, Mununga 2, Geldof 3, Becky Massey 2, Lisowa 8, Billie Massey 2 , Vanloo 14, Allemand 15.

Hongarije voorbij Tsjechië

Hongarije was de eerste halvefinalist op het EK basketbal voor vrouwenteams. De Hongaren versloegen donderdag Tsjechië met 62-61 in het Sloveense Ljubljana.

De Tsjechen werden tweede in de poule van de Belgian Cats. Hongarije eindigde in zijn poule verrassend op de eerste plaats, voor titelverdediger Servië. Hongarije neemt het in de halve finales op tegen de winnaar van het duel tussen Spanje en Duitsland.