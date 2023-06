Matthias Casse wil “nieuwe zaken uitproberen” tijdens Grand Slam judo in Ulaanbaatar

Judoka Matthias Casse (IJF 2) keert komend weekend terug op de tatami tijdens de Grand Slam in het Mongoolse Ulaanbaatar. Hij komt voor het eerst in actie sinds zijn zilveren medaille (-81 kg) veroverd op 11 mei op het WK in Doha.

“Deze Grand Slam is eigenlijk niet zo belangrijk voor mij”, vertelde Casse donderdag. “Eigenlijk ben ik vrij moe. De afgelopen weken heb ik zwaar getraind, ik ga dit toernooi vooral aangrijpen om nieuwe zaken uit te proberen. Ik ga open judoën, om nadien te bekijken wat er moet verfijnd worden. Het is ook een kans om een competitie af te werken en een kleine piek te hebben tussen het WK en de Masters, het volgende grote doel. Ik wil er niet aankomen zonder referentiepunten.”

Matthias Casse is de enige Belgische deelnemer in Ulaanbaatar. Hij is er eerste reekshoofd in afwezigheid van zijn grote rivaal, de Georgiër Tato Grigalashvili (IJF 1), die Casse klopte in de finale in Doha.

“Sinds het WK heb ik veel gewerkt aan mijn kumikata (het vastgrijpen van de judogi van de tegenstander, nvdr.) en mijn bewegingen”, vervolgde Casse. “Het zal waarschijnlijk nog niet merkbaar zijn in Ulaanbaatar, maar het moet zich op termijn uitbetalen. Ik zou graag op het podium staan. Dat zou voldoening geven, maar het is niet het absolute doel. Ik hoop vooral vrij te kunnen vechten en mooi explosief judo te laten zien.”