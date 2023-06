BuSO-school De Garve in Dilsen-Stokkem bestaat 100 jaar . — © TV Limburg

Dilsen-Stokkem

De BuSO-school De Garve in Dilsen-Stokkem bestaat 100 jaar en dat wordt dit weekend gevierd. De school ontstond in de jaren ‘20 van vorige eeuw als rietvlechtschool, en die ambacht is de school blijven omarmen. Op de agenda van dit weekend staat dan ook een tentoonstelling van het vlechtwerk van de leerlingen en een extra groot schoolfeest.