Alexander Blessin (ex-KVO) in beeld bij Union als opvolger van onverwacht vertrokken Karel Geraerts

RWDM-trainer Vincent Euvrard werd in makelaarsmiddens genoemd, maar weet nog nergens van. Wel in beeld is Alexander Blessin. De 50-jarige Duitser werd de voorbije maanden ook al bij Club Brugge en Standard genoemd maar de feiten zijn dat hij al sinds december zonder werk zit. Toen werd hij ontslagen bij het Italiaanse Genoa, waarmee hij het seizoen voordien degradeerde.

Union is op zoek naar een trainer die niet bang is om met minder klinkende namen te werken en in staat is die spelers ook beter te maken. Blessin, een adept van de Red Bull-school, past in dat profiel. Dat bewees hij in dat anderhalve seizoen bij KV Oostende, tot Genoa hem in januari 2022 weghaalde.(vva, pjc, kvu)