Staatsbaan tijdlang afgesloten door gaslek in Ham

Op donderdagnamiddag werd de hulpverleningszone Noord-Limburg gealarmeerd voor een gaslek op de Staatsbaan (N141) in Ham.

“Het lek werd veroorzaakt door sonderingen in de grond, waarbij per ongeluk een lagedrukleiding gas werd geraakt. Hierdoor ontsnapte een aanzienlijke hoeveelheid gas. Uit veiligheidsoverwegingen werd de weg volledig afgesloten om passerende mensen te beschermen. Het gat werd voorlopig gedicht, en het nutsbedrijf Fluvius werd ingeschakeld om het gat definitief te herstellen”, zegt brandweerofficier Roel Adriaenssens van de hulpverleningszone Noord-Limburg.

Als gevolg van het incident werd de Staatsbaan in Kwaadmechelen ter hoogte van de Heidestraat volledig afgesloten. Niemand raakte gewond als gevolg van het gaslek. “We hebben controles uitgevoerd in de nabijgelegen woningen om ervoor te zorgen dat er geen gas de huizen was binnengedrongen. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen.”

De brandweer Noord-Limburg ondernam snel actie om de situatie onder controle te krijgen en de veiligheid van de omgeving te waarborgen. Het afsluiten van de weg en het uitvoeren van controles in omliggende woningen waren preventieve maatregelen om mogelijke risico’s te minimaliseren.

Fluvius zal nu verantwoordelijk zijn voor het definitief herstellen van de gasleiding. De brandweermannen van de zone Noord-Limburg blijven tot dan ter plekke. Het afsluiten van de weg zorgde voor verkeershinder. De lokale politie heeft een omleiding ingesteld om het verkeer in goede banen te leiden.

(zb)