“Het was mij een waar genoegen”: zoon van Toon Hermans stopt per direct met optreden wegens ziekte

In een korte verklaring op Facebook maakt Maurice Hermans (74) bekend dat hij “behoorlijk ziek” is. Wat er precies mis is, wil Hermans junior niet bekendmaken, maar zijn huidige toestand zorgt ervoor dat hij niet meer op het podium kan staan. De voorstellingen die nog gepland stonden, worden allemaal geschrapt.

Toon Hermans was een beroemde Nederlandse cabaretier. — © pdv

Aanvankelijk was Maurice de manager van zijn vader, de beroemde Nederlandse cabaretier Toon Hermans. Dat deed hij van 1971 tot 1991. Maar al gauw was hijzelf ook actief als zanger en dichter. Eerst deed hij dat in de shows van zijn vader, waarin hij ook fungeerde als aangever. Toon Hermans overleed in het jaar 2000. Daarna ging de zoon op pad met enkele theatervoorstellingen waarin hij de carrière van zijn vader eerde. De show Zo’n Toon was een hommage en een persoonlijke blik achter de schermen van zijn vaders leven.

“Waar genoegen”

Het afscheid lijkt definitief. “Het was mij een waar genoegen om nog zo lang na mijn vaders overlijden, mijn vader te hebben doen voortleven in de harten van zovele Nederlanders en Vlamingen. Dank voor uw belangstelling en het ga u goed”, schrijft hij op Facebook.

Maurice werd geboren in Amsterdam. Maar hij woonde inmiddels al 17 jaar in Maastricht en is ook getrouwd met een Maastrichtse.