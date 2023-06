Nathalie (44) kan haar ‘zomerbar’ ten vroegste op 5 oktober openen na klacht van één buur

Bredene

De voorbije mooie dagen vol zonneschijn zouden voor Nathalie Dumon (44) topdagen geweest zijn, ware het niet dat een klacht van een buurtbewoner de opening van haar pop-up in de Sluizenstraat in Bredene tegenhield. Nu kreeg Nathalie ook nog eens te horen dat een uitspraak in de zaak pas op 5 oktober valt. “Weg zomer, weg droom”, klinkt het boos bij de vrouw. Met pijn in het hart verkoopt ze nu toch de boerderij van haar grootouders.