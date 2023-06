Acht Denen gered in Stille Oceaan na botsing met walvis

Na een botsing van een zeilschip met een of twee walvissen in de Stille Oceaan zijn acht Denen gered. Dat zegt de Deense Defensie.

Het Deense coördinatie- en reddingscentrum (JRCC) werd gecontacteerd door een ouder van een meisje aan boord. Ze had haar vader kunnen contacteren met een satelliettelefoon. Ze meldde dat “het zeilschip van 51 voet was gekapseisd na een botsing met een of twee walvissen”, aldus de Deense Defensie. “De acht Denen waren veilig en wel op het reddingsvlot.” Het zeilschip bevond zich toen ergens in de Stille Oceaan, tussen Peru en Frans-Polynesië.

Een vissersvaartuig ving hen in eerste instantie op. Een containerschip nam hen daarna aan boord en brengt hen naar Tahiti in Frans-Polynesië. Volgens de website Vessel Finder zullen ze daar op 26 juni aankomen.