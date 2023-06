Wat te doen dit weekend? Genoeg festivals, maar ook een tentoonstelling over de zee in prentenboeken

Het festivalseizoen draait inmiddels op volle toeren. Naast de traditionele Werchters is er nog veel meer keuze. Verder lijkt het ons ook het moment om naar het circus te gaan of naar een tentoonstelling, zeker als ze de zee in prentenboeken als thema heeft.

Pootjebaden in prentenboeken

Je moet niet naar de kust om de zee te zien. In Hasselt is de grote waterplas in al zijn aspecten te bewonderen, zij het op originele illustraties uit prentenboeken. De expositie is gelaagd zodat kinderen en volwassenen kunnen pootjebaden in kunstwerken, zoals Het eiland van Olifant van Leo Timmers (foto).

De zee! De zee!, tot 20/1/ 2024, Villa Verbeelding Hasselt. Info: www.villaverbeelding.be

Circusstunts en rock-‘n-roll

Op het heel gevarieerde programma van Zomer van Antwerpen staan meer dan achthonderd activiteiten in de meest diverse disciplines op onverwachte locaties. Veel hedendaags circus op de affiche, zoals NoFit State (foto), een internationaal gezelschap dat in Wales is gevestigd. Onwaarschijnlijk straffe stunts op livemuziek van een rock-‘n-rollband.

Zomer van Antwerpen, van 23/6 tot 3/9, diverse locaties in Antwerpen. Info: www.zva.be

Brussel kleurt je weekend

Heel divers en toch samenhangend is de affiche van Couleur Café, drie dagen op zes podia onder het Atomium. Joey Bada$$, Roméo Elvis, Coely en Seun Kuti & Egypt 80, een zoon van de legendarische Fela Kuti, zijn enkele namen. En dan nog Orchestra Baobab (foto) dat al meer dan vijftig jaar Latin mengt met traditionele West-Afrikaanse ritmes.

Couleur Café, op 23, 24 en 25/6, Atomium Square, Brussel. Info: www.couleurcafe.be

Deze keer live op Linkeroever

Voor de tweede editie van Live is Live verhuist het festival van het strand in Zeebrugge naar de Linkeroever in Antwerpen. Nog een nieuwigheid is een tweede, intiem podium voor solosets van o.a. Joost Zweegers. Op het hoofdpodium zien we pakweg dEUS, Balthazar, The War on Drugs en Grace Jones (foto).

Live is live, op 24 en 25/6, Middenvijver, Linkeroever, Antwerpen. Info: www.liveislive.be

Net als straatmuzikanten

Zeven bands en singer-songwriters spelen als straatmuzikanten sets van twintig minuten op buitenlocaties. Met Isbells en Johannes Is Zijn Naam, het project van de frontman van The Van Jets. Ontdek in dit historisch kader ook nieuwe muziek, zoals Roufaida (foto) die ingetogen indiepop met Noord-Afrikaanse invloeden brengt.

Stadsmuzikantenfestival, op 25/6 van 14.30 tot 17.30 uur, Begijnhof Tongeren. Info: www.momenttongeren.be

Het zijn de laatste

En dan, als naar gewoonte onze langetermijntip. Koop nu al tickets voor het festival waarmee het schooljaar begint. Crammerrock brengt gedurende twee dagen vijftig acts op drie podia. Met schoon volk van eigen boden, zoals SONS, Goose, Selah Sue en Daan, maar ook Noel Gallagher’s High Flying Birds (foto).

Crammerock, op 1 en 2/9, Burchtakker Stekene. Info: www.crammerock.be