Zelfs een val kan haar niet stoppen: Lotte Kopecky duldt weinig tegenstand op BK tijdrijden en pakt nationale driekleur

Lotte Kopecky is voor de vijfde keer op rij Belgisch kampioen tijdrijden geworden. Ze maakte haar rol van topfavoriete met verve waar op het kletsnatte parcours in Herzele, ondanks een valpartij. Het zilver was voor Febe Jooris (op 1:01), het brons voor Marthe Goossens (op 1:07). Outsider Julie De Wilde kwam ten val in de regen.

Julie De Wilde wou het topfavoriete Kopecky knap lastig maken, maar ging al snel tegen de vlakte. Ze trapte bij in een bocht en kon haar wegslippend achterwiel niet meer corrigeren. De Wilde sprong snel weer op haar vehikel, maar wist toen al dat ze een kruis mocht maken over een topprestatie. Uiteindelijk werd ze achtste, op 1:27.

© BELGA

Marion Nobert zat een hele poos op de hot seat. De veldrijdster had een eindtijd neergezet van 30:37. Marthe Goossens bleeef er met 30:22 als eerste onder. Sara Van De Vel leek bij het tussenpunt op weg naar een toptijd, maar finishte na een val op zes seconden van Goossens. Kopecky dook met 29:15 als enige onder het haf uur. Zonder een val in het tweede gedeelte was de kloof nog groter geweest.

In 2020 en 2021 won Kopecky ook het BK op de weg. De 27-jarige leading lady van het Belgische wielrennen was in 2017 ook al eens Belgisch kampioene bij de beloften. Op de piste heeft ze dertien nationale titels op haar palmares, in het veldrijden greep ze in 2021 met een tweede plaats achter Sanne Cant net naast een driekleur.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De uitslag:

1. Lotte Kopecky in 29:15 (42,67 km/u)

2. Febe Jooris +1:01

3. Marthe Goossens +1:07

4. Sara Van de Vel +1:12

5. Britt Knaven +1:20

6. Marion Norbert-Riberolle +1:22

7. Julie Van de Velde +1:26

8. Julie De Wilde +1:27

9. Lotte Claes +1:37

10. Margot Vanpachtenbeke +1:51

© BELGA

Van Breussegem wint bij de Elite 2

Elias Van Breussegem heeft zich donderdag in het kletsnatte Herzele tot Belgisch kampioen bij de Elite 2 gekroond. De 31-jarige renner van Shifting Gears klokte na 20,8 kilometer af in een tijd van 26:28, goed voor een gemiddelde van 46,24 kilometer per uur. Guillaume Seye werd op 41 seconden tweede, Jari Verstraeten op 43 seconden derde.

“Van dit Belgische kampioenschap tijdrijden had ik al lang een doel gemaakt”, vertelde Van Breussegem. “Ik wou voor een derde titel gaan. Ik voelde me ook alsmaar beter worden naar dit BK toe, won dit seizoen al acht wedstrijden. Telkens bereikte ik de aankomst alleen dus reed ik eigenlijk toen ook al wat tijdritten.”

“De regen maakte het er wel gevaarlijk op, maar koud was het zeker niet. Om nu te stellen dat dit mijn geprefereerde weer is, dat is wat anders. Maar de omstandigheden waren voor iedereen hetzelfde. Het regende voor jan en alleman. Je kon ook niet al te veel tijd nemen in de bochten, dus daar moest je niet te veel risico nemen. Ik had ook al gehoord dat er heel wat jongens tegen de vlakte waren gegaan, dus wou ik toch wat veiligheid inbouwen”

“Het voordeel was dat dit parcours niet zover van mijn woonplaats Oudenaarde, is. Ik draaide hier als voorbereiding zo’n tiental rondjes. Bovendien kon ik dit doen op mijn tijdritfiets, belangrijk voor de positie op die fiets. Dit is mijn tweede titel bij de eliterenners zonder contract, een andere haalde ik bij de beloften. Het tijdrijden is een gevecht met jezelf en dat ligt me wel.”