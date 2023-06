Wie wurgde Neske?, deel 2: plots duikt officiële tekening van crime scene op

Wat gebeurde er op de slaapkamer van Neske Boedry? Het moorddossier kan geen antwoorden meer bieden, want dat is spoorloos. Maar wij krijgen een heel belangrijk element in handen, namelijk een gedetailleerde schets van de crime scene, exact zoals die eruitzag op de ochtend toen de moord werd ontdekt. En die tekening heeft ons héél wat te vertellen.