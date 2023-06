Albanese inbrekers rammen Lummense politieagent op zijn oprit in elkaar

Het openbaar ministerie heeft donderdag in Hasselt 40 maanden cel gevorderd tegen een Albanees die een Lummense politieagent op zijn oprit in elkaar sloeg. Het slachtoffer was op bezoek bij de overburen toen het alarm bij zijn thuis afging. Meteen liep de Lummenaar naar zijn woning waar het kwam tot een vechtpartij.

Op 22 december 2021 schrikte het alarm niet alleen de bewoner, een agent, maar ook de inbreker op. Hij zette het zonder buit op een vluchten, maar maakte op de oprit kennis met de bewoner. Het kwam tot een schermutseling waarbij een kompaan, die even verderop wachtte in zijn witte Mercedes, ter hulp snelde. Samen werkten ze de Lummenaar tegen de grond. Zelfs toen bleven ze nog op hem trappen.

In tranen vertelde de agent nog altijd psychisch en fysisch veel last te hebben van de aanval. “Als ik weg ga, loop ik honderd keer rond mijn huis. Ik heb er veel stress van. Ik ben een eerlijke mens die zijn werk probeert te doen. Ik word heel kwaad van onrechtvaardigheid. Als de betichte zo’n grote meneer is om in te breken, dat hij dan ook een grote meneer is om toe te geven dat hij mij geslagen heeft.”

Achtergelaten iPhone

De smeekbede bleek tevergeefs te zijn. In de Hasseltse correctionele rechtbank bekende de betichte te hebben ingebroken. “Nadien ben ik langs achter door een bos gevlucht. We waren met drie.” Wie die derde persoon dan was, wou hij niet zeggen. Evenmin zei hij wie de man in de Mercedes was. “Ik spreek alleen over mezelf.”

De agent hechtte geen geloof aan het verhaal over de vlucht door het bos. “Het had die dag gesneeuwd. Nergens zijn voetsporen naar achter gevonden.” De speurders kwamen de Albanees op het spoor met de hulp van zijn iPhone die door de schermutseling achtergelaten was aan de woning. Daarnaast brachten ANPR-camera’s het traject van de witte Mercedes in beeld. Het slachtoffer was erin geslaagd om de nummerplaat te noteren. In de wagen leidden DNA-sporen naar de verdachte. Ook troffen de speurders er exclusieve Mont Blanc pennen in aan, van eerdere inbraken.

Nog inbraken

De procureur schetste hoe in Lummen was ingebroken door aan de achterkant van de woning vanop de eerste verdieping een raam open te breken. “Een methode die de verdachte op meerdere plaatsen hanteerde.”

Zo valt zijn naam, ondanks de vele aliassen die de twintiger gebruikte, nog bij inbraken in onder meer Genk, Gent en Wezembeek-Oppem. Op meerdere plekken liet hij een bloedspoor achter. Het duurde uiteindelijk tot 25 februari dit jaar voordat de verdachte achter de tralies belandde. Tijdens een inbraak in het Brusselse werd hij op heterdaad betrapt.

“Het profiel van de verdachte is niet alleen gelinkt aan Belgische dossiers. Hij is ook gekend in Frankrijk, Spanje, Luxemburg en Nederland. Ik vorder 40 maanden cel en 1.600 euro boete”, aldus de procureur.

Traumapsycholoog

De agent was in eerste fase 52 dagen arbeidsongeschikt. Eenmaal terug aan de slag verliep het werk niet zoals verhoopt door diverse triggers met nachtmerries en een posttraumatisch stresssyndroom tot gevolg. Er kwam zelfs een traumapsycholoog aan te pas. Nu werkt de man niet langer als interventie-inspecteur, maar als wijkagent. Zijn advocate vroeg om een deskundige aan te stellen om de schade te begroten.

Advocaat Jeroen Vandenberk nam het op voor de Albanees. Hij herhaalde dat het niet zijn cliënt was die de agent bij zijn thuis had aangevallen. De raadsman vroeg om een straf met uitstel voor de inbraken. “Dan hangt er een zwaard van Damocles boven zijn hoofd, wanneer hij opnieuw een misstap begaat.”

Vonnis op 17 juli.