Niemand daagt op voor verjaardagsfeestje van vijfjarige, tot moeder ‘batsignaal’ stuurt op Facebook: “Heel erg dankbaar”

Geen enkele moeder ziet het graag gebeuren, maar voor Lex Fitzgerald was er geen ontkomen aan. De moeder van vier had een verjaardagsfeestje georganiseerd voor haar dochter Willa, waarvoor alle vriendjes en klasgenootjes waren uitgenodigd. Maar na twintig minuten wachten op vrienden, besefte de moeder dat het mogelijk was dat niemand zou opdagen. “Het brak mijn hart”, vertelt Lex. “Ik wou ze niet vertellen dat er niemand naar haar feestje zou komen, dus zond ik een ‘batsignaal’ uit op Facebook.” En tot ieders verbazing doken er niet veel later heel wat buurtbewoners op. “Het was levensveranderend.”