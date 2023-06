Na uitstel, geen afstel: toeloop op huwelijken in 2022 na coronapandemie

In 2022 stapten 44.482 koppels in ons land in het huwelijksbootje. Dat is een stijging met negen procent ten opzichte van het gemiddelde tijdens de periode 2017-2019, zo blijkt donderdag uit cijfers van Statbel. Daarnaast waren er vorig jaar ook minder scheidingen.

Heel wat koppels opteerden er tijdens de coronapandemie voor om hun trouwplannen uit te stellen. Statbel noemt 2022 dan ook het ‘goedmaakjaar’, met bijna 4.000 huwelijken meer dan het gemiddelde voor 2017-2019.

Vorig jaar werden 26.571 huwelijken afgesloten in het Vlaamse Gewest, 12.848 in het Waalse Gewest en 4.277 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vooral in Wallonië viel de stijging (17,3 procent) ten opzichte van de periode 2017-2019 op. In Vlaanderen ging het om een stijging van 6,3 procent.

Daarnaast werden vorig jaar 19.347 echtscheidingen voltrokken, dertien procent minder dan het gemiddelde voor de periode 2018-2021.