Bilzen

Met de uitbreiding van het Nationaal Park Hoge Kempen is er in Bilzen sinds vandaag een enorme wandellus bijgekomen. Nadat je je wandelschoenen aantrekt in het hartje van Munsterbilzen, kun je op ontdekking in de prachtige natuur die zich uitstrekt van het Munsterbos tot de Hoefaert en van Groenendaal tot het Bonijterbos.