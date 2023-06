Iedereen kent wel een verhaal van een tuin waar bamboe heer en meester werd. Hoe de bamboe de tuin van een buur over woekert, een vijver lek maakt of zelfs een woning binnendringt. Veroordeel de plant er niet om. Juist gekozen en goed geplant is hij onschuldig en een meerwaarde voor elke tuin.