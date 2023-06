Over een maand combineert Peter Goossens zijn driesterrenzaak Hof van Cleve (foto) met La Rigue in Knokke-Heist. — © ID/ Lieven Van Assche

Patissier, sommelier, afwasser, chef de partie of maître d’hôtel. Voor zowat elke functie in zijn nieuwe restaurant La Rigue in Knokke-Heist zoekt Peter Goossens nog volk. “Het is een megaprobleem.”