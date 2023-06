Het knelpuntberoep van metaalmonteur

In die categorie van de monteurs in metaalconstructie zitten ook andere knelpunten zoals de operator montage & assemblage en de stellingbouwer. Eveneens in dit rijtje van ‘metaalmonteurs’ vinden we de pijpfitter, machinebouwer en monteur van staalbouwelementen, die alle drie door arbeidsbemiddelaar VDAB zelfs aanzien worden als zwaar knelpunt.

De redenen hiervoor zijn divers. Zo moet een monteur van staalbouwelementen technisch onderlegd zijn in het maken van metalen constructies. Ook planlezen, teamwerk en veiligheid is van tel. Het beroep impliceert bovendien vaak werken op grote hoogte en op (verre) verplaatsing in het buitenland.

Industrieel plaatbewerker is dus nieuw als knelpunt. Dit profiel maakt plaatonderdelen door met conventionele- en CNC-machines stukken van verschillende plaatmaterialen te bewerken. Het aantal vacatures voor industriële plaatbewerkers zit flink in de lift, terwijl er een gebrek is aan opleidingsmogelijkheden.

Meest gevraagd: operator

Bij de beroepsgroep van monteurs in metaalconstructie vinden we (zowel qua openstaande vacatures als die in de voorbije twaalf maanden) het meeste vacatures voor de operator montage en assemblage.

Dit profiel monteert of assembleert componenten van mechanische gehelen met behulp van gereedschappen en machines. “Dit beroep wordt veel gevraagd, in het bijzonder in de automobielsector”, klinkt het bij VDAB.

Werkgevers zijn hierbij op zoek naar hogere profielen die geen bezwaar hebben tegen ploegen- of volcontinu werk. Het gaat vaak ook om zwaar werk en grote druk. Dat alles maakt het moeilijk om voor die jobs voldoende kandidaten te vinden. Om dit te verhelpen nemen werkgevers al zeker twee maatregelen: ze zoeken soms werknemers in het buitenland én de job wordt ook dikwijls op de werkvloer aangeleerd.

