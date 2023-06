“Erkenning voor leed dat hem is aangedaan”: voor het eerst stapt mogelijk slachtoffer van Rousseau zelf naar gerecht

“Erkenning voor het leed dat hem is aangedaan.” Manon Cop, de advocate van de jongeman – een twintiger – die zegt slachtoffer te zijn van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau, vat samen waarom donderdagochtend de stap richting gerecht is gezet. “Hij heeft nooit gekozen om slachtoffer te zijn, en hij staat recht in zijn schoenen”, klinkt het nog.

Na weken van roddels en (indianen)verhalen is het de eerste keer dat een vermeend slachtoffer zelf de stap zet. In dit concrete geval: een twintiger die een mandaat verleent aan zijn twee advocaten, Cop dus en Jorgen Van Laer, om de Antwerps procureur in te lichten over mogelijke “ernstige zedenfeiten”. Zelf was hij niet aanwezig bij het onderhoud donderdagochtend in het bureau van de Antwerpse procureur.

Procureur aan zet

Volgens zijn advocaten gaat het om feiten uit 2021 die kaderen in een faliekant geëindigde amoureuze relatie. Omdat er nog geen sprake is van een gerechtelijk onderzoek – met een onderzoeksrechter – gaan we hier niet verder in op de inhoud van die klacht. Ook het Antwerpse gerecht houdt zich om die reden op de vlakte: er is een klacht ingediend, die wordt nu geanalyseerd en dan volgt de volgende stap: een strafonderzoek of, in een later stadium, een seponering van de klacht.

De timing van deze klacht is opvallend en komt er in de nasleep Rousseaus coming out-video vorige week. Woensdag nog wuifde Rousseau alle geruchten af als “zever in pakskes.” Donderdagmiddag, na het neerleggen van de klacht tegen hem, spreekt hij van “een heksenjacht”.

Anders dan andere twee

Deze melding van “ernstige feiten”, door het Antwerps gerecht als een klacht omschreven, verschilt van de twee anderen zaken die bij het gerecht gemeld werden. Een eerste verhaal kwam er na een melding door een journalist van DPG Media, die via een magistraat bij het West-Vlaamse gerecht belandde. Die zaak rond grensoverschrijdend gedag is eind mei al geseponeerd. Er is na onderzoek gebleken dat er geen sprake was van strafbare feiten in de nasleep van een festival aan de kust.

Een tweede melding gebeurde in Antwerpen. Volgens onze informatie stapte een onderneemster bezorgd naar het gerecht. In een brief meldde ze ongepast gedrag van de Vooruit-voorzitter aan het adres van haar 17-jarige zoon. Ze sprak van ongepaste berichten. Of het gerecht die brief gaat koppelen aan deze nieuwe zaak, is nog geen uitgemaakte zaak. In de drie “aangiftes” hamert het slachtoffer op discretie. Vandaar dat wij ook zeker hun identiteit niet kenbaar maken.