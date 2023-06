Een nieuw busnet in Leopoldsburg vanaf 1 juli

Leopoldsburg

In de provincie Limburg, en dus ook in Leopoldsburg, verandert er heel wat aangaande het busvervoer. Vanaf 1 juli 2023 krijgen verschillende van de bestaande lijnen nieuwe nummers én voert De Lijn enkele handige aanpassingen door in haar aanbod.

Lijn 17a Diest – Mol – Leopoldsburg

Dankzij lijn 17a rijden er de hele dag extra bussen tussen Leopoldsburg en Diest. Deze vullen de lijnen 299 en 302 aan – zodat je tot wel twee keer per uur kan reizen van en naar Tessenderlo en Diest, of Tessenderlo en Leopoldsburg.

Lijn 26 Kinrooi – Bree – Peer – Leopoldsburg

Vanaf 1 juli 2023 rijdt lijn 26 tussen Kinrooi en Leopoldsburg.

Zo kan je elk half uur een bus nemen op het traject tussen Leopoldsburg en Bree, als je lijn 302 erbij telt. Beide lijnen, 26 en 302, volgen hetzelfde parcours tussen Bree en Leopoldsburg.

Studenten

Elke zondagavond heb je vanuit Maaseik en Bocholt twee verbindingen richting Leuven en Brussel. En op vrijdagen is er één verbinding vanuit Brussel en twee vanuit Leuven. Deze rijden dan naar Maaseik en Bocholt.

Lijn 179 Bocholt – Leuven – Brussel

Vanaf nu reis je van Bocholt naar Brussel via Bree, Peer, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Beringen en Leuven. Twee ritten leggen dit parcours af: eentje stopt aan Leuven Station, de ander rijdt erna nog door naar Elsene VUB Gebouw M inrit 11 .

Meer info: delijn.be/nieuwenet.