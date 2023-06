Dieven stelen bestelwagen vol werktuigen in Rekem: “Kan niet werken zonder materiaal”

Deze witte Mercedes Sprinter is donderdagochtend gestolen in de Eburonenlaan in Rekem. — © rr

Jean-Pierre Lambrigts uit Rekem kan niet naar zijn klanten doordat dieven donderdagochtend zijn bestelwagen vol werkmateriaal stalen. “De politie meldde al dat mijn Mercedes Sprinter om 4.30 uur de grens over ging naar Nederland”, zegt de zelfstandige aannemer in klus- en renovatiewerken.

De man is totaal ontriefd. “Alles stak in mijn bestelwagen: diamantboormachines, slijpschijven, schroeven, pluggen, verfborstel, waterpas, koevoet … noem het maar op. Alles is weg”, zegt Jean-Pierre Lambrigts van de eenmanszaak JPL Klus- en renovatiewerken in Rekem (Lanaken). Het verlies van de Mercedes Sprinter vol werkmateriaal loopt op tot tegen de 60.000 euro. “Ik ben verzekerd tegen diefstal, maar toch. Dit is een verzekeringskwestie en ik vind het erg vervelend voor mijn klanten. Die tonen gelukkig begrip.”

De bestelwagen stond op de kiezelsteentjes voor zijn huis in de Eburonenlaan in Rekem. “Mijn slaapkamer is aan de voorkant van het huis, maar ik heb niks gehoord. Ook mijn buur, die vooraan slaapt, heeft niets gemerkt vannacht.”

Track en trace

Jean-Pierre deed aangifte bij de politie. “Ze wisten mij al te zeggen dat de bestelwagen om 4.30 uur de grens over is gereden, naar Nederland. Vaak laten de daders zo’n werkbusje ergens een tijdlang staan om er zeker van te zijn dat er geen track- en tracesysteem in zit. Ze halen alles eruit. Enkele dagen later gaan ze kijken of het voertuig er nog staat en halen ze het weg.”

Jean-Pierre had effectief een track- en tracesysteem dat zijn bestelwagen volgt. “Maar ik geraakte donderdagochtend niet meer ingelogd. Mogelijk hebben ze dat onklaar gemaakt.”

Via Facebook wordt de diefstal gedeeld in de hoop het voertuig alsnog terug te vinden. Het is een witte Mercedes Sprinter met de opvallende blauwe opdruk JPL Klus- en renovatiewerken.

Informatie kan altijd worden gemeld bij de lokale politie Lanaken-Maasmechelen op 089/47.47.47.