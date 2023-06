Pennenzakkenrock stilgelegd door aanhoudende regen: kinderen die met trein kwamen, krijgen onderdak

Door de verwachte zware regenval de komende uren is beslist om Pennenzakkenrock in Mol vroegtijdig te laten eindigen. Het festival verwachtte 23.5000 kinderen.

Maar liefst 416 scholen zakken dit jaar af naar Pennenzakkenrock, waar onder meer Pommelien Thijs, Aaron Blommaert en Regi op de affiche staan. Zoals steeds is er ook heel wat randanimatie voorzien. Het festival zou normaal eindigen omstreeks 16 uur.

“Helaas strooit de regen roet in het eten en wordt het festival vroeger afgerond uit voorzorg”, zegt de organisatie op Facebook. “Het gaat blijven regenen dus we korten het programma in. Regi is bij deze de laatste artiest en ook onze randanimaties sluiten.”

De organisatie vraagt uitdrukkelijk dat ouders hun kinderen niet zelf komen halen. “Inkomend verkeer hindert een vlotte uittocht”, luidt het.

Later meer.